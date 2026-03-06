Свыше двух тысяч казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока

Фото: depositphotos.com

Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов поддерживают возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана, передает корреспондент агентства.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?"





85% участников опроса ответили: "Да, давно пора отменить", 9% выбрали ответ: "Нет, СОР и СОЧ нужны для объективной оценки знаний" и 6% - "Мне все равно".





Напомним, что с 2016 года одновременно изменились программы и учебники по всем предметам, формы текущего и итогового контроля и сама система оценок. Школьникам и их родителям пришлось одновременно отвыкать от пятибалльной системы и привыкать к тому, что оценка за четверть может быть выведена без учета текущей успеваемости, только на основании 2-3 работ.





СОР и СОЧ не просто заменили самостоятельные и контрольные работы. В корне изменился сам подход к проверке. Все письменные работы проверяются по "дескрипторам" - критериям, на основании которых выставляется оценка. Есть цели обучения, которых непременно должен достигнуть ученик, - к примеру, составить высказывание. Выполнено - галочка в соответствующей графе. При этом дескрипторы не учитывают, есть ли в этом высказывании фактические ошибки.





Ожидалось, что если дети будут заранее знать цели, которых должны достичь, это поможет им готовиться осознанно и резко улучшит качество знаний. Еще один резерв для повышения качества виделся в том, что родители будут знать, какие ошибки допускают их дети. Для этого по итогам каждого СОР и СОЧ учитель должен был написать "рубрику" - детальный анализ того, что ребенок сделал хорошо и где он ошибся.





Но реальность оказалась иной. Недовольство новой системой обучения выражали не только родители, но и сами педагоги. Тексты СОР и СОЧ были едиными на всю страну. Учитель не имел права отступать от них даже в том случае, когда они содержали неверные сведения. Родители не понимали, чего от них хотят. Дети быстро поняли, что домашняя работа больше не оценивается, что четвертная оценка будет выведена по СОР и СОЧ, и перестали готовиться дома.





Несогласие с новой системой вынудило некоторых опытных учителей покинуть профессию. Оставшиеся постепенно приспособились к ней. Но так и не смогли добиться ожидаемого повышения качества образования. Репетиторство стало реальностью уже на уровне начальной школы.





Теперь в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. Возможные перемены в системе оценивания казахстанских школьников в конце января озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, над этим вопросом уже работает специальная комиссия. В этом году форма контроля знаний останется прежней, но уже в следующем, возможно, не будет СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть).



