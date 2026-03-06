05.03.2026, 15:09 66866
Свыше двух тысяч казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока
Фото: depositphotos.com
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше двух тысяч казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока на родину, сообщает пресс-служба Министерства транспорта страны.
С 3 марта из стран Ближнего Востока в Республику Казахстан выполнено всего 12 рейсов, которыми в страну вернулись 2111 пассажиров. С учетом рейсов, запланированных на сегодняшний день, около 4000 граждан будут доставлены в Казахстан из стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в ночь с 4 на 5 марта в Казахстан выполнено 5 рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyDubai, по итогам которых доставлен 851 пассажир.
На 5 марта запланировано выполнение ряда рейсов казахстанскими и иностранными авиакомпаниями по вывозу пассажиров в Республику Казахстан", - заявили в пресс-службе.
В частности:
- авиакомпания Air Astana планирует выполнить два рейса по маршрутам Джидда - Актау - Алматы, Джидда - Атырау - Алматы;
- авиакомпанией SCAT планируется выполнить 2 рейса по маршруту Маскат - Алматы;
- авиакомпанией Air Arabia выполняется рейс по маршруту Шарджа - Алматы. До конца дня авиакомпанией запланирован второй рейс по такому же маршруту;
- FlyDubai планирует выполнить рейсы из Дубая в города Алматы и Астана.
Ранее сообщалось, что очередная группа казахстанцев вернулась с Ближнего Востока на родину.
06.03.2026, 08:36 12481
В "Қазтеміртрансе" прокомментировали информацию о задержании директора алматинского филиала
Ранее в Сети появилась информация, что его подозревают в получении крупной взятки
Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В информационном пространстве появилась информация о задержании директора алматинского филиала АО "Қазтеміртранс". В компании прокомментировали ситуацию.
АО "Қазтеміртранс" подтверждает, что в настоящее время компетентными правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в АО.
Сообщается, что компания оказывает всестороннее содействие уполномоченным органам и предоставляет всю необходимую информацию и документы в рамках проводимого расследования.
Вместе с тем, по имеющимся данным, сведения о получении крупного незаконного денежного вознаграждения за оказание содействия в выигрыше в государственных закупках по охране объектов филиала вызывают сомнения, так как в настоящее время между АО "Қазтеміртранс" и охранными организациями все процедуры по заключению договоров на оказание вышеуказанных услуг завершены (справочно: общий бюджет АО на услуги охраны составляет около 200 млн тенге, по алматинскому филиалу на охрану производственных баз в текущем году выделено более 9 млн тенге, что кратно меньше, чем распространяемая информация о сумме взятки за покровительство в данном направлении). Иные обстоятельства будут установлены следствием", - уточнили в пресс-службе компании.
АО "Қазтеміртранс" придерживается принципов законности, прозрачности и нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства будут приняты все предусмотренные законом меры. Компания заинтересована в объективном и всестороннем расследовании всех обстоятельств дела и рассчитывает на установление истины в установленном законодательством порядке, добавили в пресс-службе.
АО "Қазтеміртранс" продолжает свою деятельность в штатном режиме, обеспечивая выполнение производственных задач и обязательств перед партнерами и клиентами. О дальнейших результатах расследования общественность будет информирована в установленном порядке", - отметили в АО.
05.03.2026, 15:11 74601
О продлении отмены рейсов на Ближний Восток сообщили в казахстанской авиакомпании
Рейсы отменены до 10 марта, а продажа билетов приостановлена до 17 марта
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе авиакомпании Air Astana сообщили о продлении отмены рейсов на Ближний Восток.
Группа компаний отменяет регулярные в Дубай, Джидду, Медину и Доху до 10 марта включительно, а продажа билетов в данные города временно приостановлена до 17 марта. Бесплатное перебронирование доступно до 30 апреля включительно, а возврат билетов до 11 марта включительно", - предупредили в пресс-службе.
Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, казахстанские авиакомпании начали отменять рейсы в страны Ближнего Востока в конце февраля на фоне резкого обострения ситуации в регионе и закрытия части воздушного пространства. Параллельно власти Казахстана совместно с авиакомпаниями и туроператорами разрабатывают меры для возвращения граждан и возможные эвакуационные маршруты из региона. По данным Минтранспорта, на сегодня свыше двух тысяч казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока на родину.
Ранее МИД предупредил граждан о рисках на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рекомендовал соблюдать повышенные меры безопасности.
05.03.2026, 14:43 92586
Антисанитария и отсутствие документов: в Астане изъяли около трех тысяч тонн мясной продукции
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" изъяли около трех тысяч тонн мясной продукции, сообщает Polisia.kz.
Выявлены подпольные цеха, где в антисанитарных условиях осуществлялся забой скота, а мясная продукция без соответствующих сопроводительных документов и ветеринарного контроля поставлялась на реализацию. Всего из незаконного оборота изъято порядка 3 тысяч тонн мясной продукции, которая совместно со специалистами ГКП на ПХВ "Астана-Ветсервис" подвергнута утилизации в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, на территории одного из частных домовладений в хозяйственных постройках выявлен незаконный подпольный цех.
На месте обнаружено оборудование для переработки мяса, а также 60 голов крупного и мелкого рогатого скота без соответствующих ветеринарных документов, туши, копыта и иные мясные отходы. По указанным фактам проводятся проверочные мероприятия, установленные причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - добавили в полиции.
Ранее в Туркестанской области осудили организаторов подпольного цеха по производству снюса.
05.03.2026, 12:50 103756
Очередная группа казахстанцев вернулась с Ближнего Востока на Родину
Фото: telegram/Маңғыстау облысының Қоғамдық коммуникация орталығы/Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Актау. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В международный аэропорт Актау рейсом авиакомпании Air Astana прибыла очередная группа казахстанцев, находившихся с поездкой в странах Ближнего Востока, сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
По словам пассажиров, в период их пребывания за рубежом Министерство иностранных дел Республики Казахстан и посольства поддерживали с ними постоянную связь и оказывали всестороннюю помощь. Были созданы специальные чаты, предоставлялась информационная и правовая поддержка. Также были решены вопросы размещения в гостиницах и питания.
Мы собрались из направлений Саудовская Аравия, Джидда, Доха, Катар и после совершения умры были размещены в городе Джидда. Оттуда организованным рейсом прибыли в Актау. Задержка составила всего 2-3 дня, в целом условия были хорошими. Министерство иностранных дел и послы оказали полную поддержку, помогли и при оформлении документов. В такие моменты особенно остро понимаешь ценность мира и независимости нашей страны. Хочу выразить благодарность казахскому народу и главе государства. Желаю всем казахстанцам единства. Пусть наша страна будет благополучной, а небо - мирным", - сказала жительница Актау Бирюза Ищанова.
Отмечается, что большинство прилетевших граждан далее отправились в город Алматы.
Ранее из стран Ближнего Востока на родину вернулись еще 838 казахстанцев.
04.03.2026, 17:56 152796
Депутат обратится в Генпрокуратуру из-за элитной недвижимости экс-чиновников в ОАЭ
Не менее 90 квартир в элитном ЖК в Дубае принадлежат казахстанцам, включая, как сообщают СМИ, бывших чиновников
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил о намерении направить обращение в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан с просьбой дать правовую оценку владению недвижимостью казахстанцев в Дубае. Поводом стала появившаяся в Сети информация о том, что не менее 90 квартир в элитном жилом комплексе принадлежат гражданам Казахстана, в том числе, по данным СМИ, бывшим чиновникам.
Если люди руководили страной и на сегодняшний день проживают в другой стране, это говорит о том, что они были неискренни с человеческой точки зрения в отношении народа нашей страны", - сказал Саиров корреспонденту "Sputnik Казахстан".
Он заявил о намерении отправить запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку владения казахстанцев недвижимостью в ОАЭ.
04.03.2026, 15:10 162136
Сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока, рассказали в МИД
Информация о погибших и пострадавших не поступала
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время на территории Ирана, Израиля и других стран Ближнего Востока находятся более девяти тысяч граждан Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана изданию "Sputnik Казахстан".
На данный момент в Иране находится 47 граждан Казахстана, в Израиле - 163, в Катаре - более 3000, в ОАЭ - более 4000, в Саудовской Аравии - 1800, проинформировали в МИД.
В ведомстве также отметили, что информации о погибших или пострадавших казахстанцах в странах Ближнего Востока не поступало.
В министерстве также заявили, что Казахстан готов оказать содействие в эвакуации граждан соседних государств.
При обращении и при условии наличия мест мы готовы оказать содействие гражданам соседних государств", - сказал официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев.
Между тем в Комитете гражданской авиации сообщили о прибытии эвакуационным рейсом авиакомпании SCAT 314 человек из столицы Омана города Маската.
Работа по возврату граждан Казахстана продолжается в координации с заинтересованными государственными органами и авиаперевозчиками", - отметили в ведомстве.
04.03.2026, 11:03 171041
В Алматы задержали работника коррекционного центра
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением полиции Алмалинского района Алматы по факту противоправных действий со стороны работника одного из коррекционных центров возбуждено уголовное дело, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы свидетелей и иных лиц, причастных к делу", - проинформировали в департаменте полиции Алматы.
Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматы. По итогам расследования действиям подозреваемого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Как сообщалось ранее, родители особенных детей пожаловались на насилие в коррекционном центре в Алматы.
02.03.2026, 20:12 242586
Опрос КТ: 85% респондентов поддерживают возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов поддерживают возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?"
85% участников опроса ответили: "Да, давно пора отменить", 9% выбрали ответ: "Нет, СОР и СОЧ нужны для объективной оценки знаний" и 6% - "Мне все равно".
Напомним, что с 2016 года одновременно изменились программы и учебники по всем предметам, формы текущего и итогового контроля и сама система оценок. Школьникам и их родителям пришлось одновременно отвыкать от пятибалльной системы и привыкать к тому, что оценка за четверть может быть выведена без учета текущей успеваемости, только на основании 2-3 работ.
СОР и СОЧ не просто заменили самостоятельные и контрольные работы. В корне изменился сам подход к проверке. Все письменные работы проверяются по "дескрипторам" - критериям, на основании которых выставляется оценка. Есть цели обучения, которых непременно должен достигнуть ученик, - к примеру, составить высказывание. Выполнено - галочка в соответствующей графе. При этом дескрипторы не учитывают, есть ли в этом высказывании фактические ошибки.
Ожидалось, что если дети будут заранее знать цели, которых должны достичь, это поможет им готовиться осознанно и резко улучшит качество знаний. Еще один резерв для повышения качества виделся в том, что родители будут знать, какие ошибки допускают их дети. Для этого по итогам каждого СОР и СОЧ учитель должен был написать "рубрику" - детальный анализ того, что ребенок сделал хорошо и где он ошибся.
Но реальность оказалась иной. Недовольство новой системой обучения выражали не только родители, но и сами педагоги. Тексты СОР и СОЧ были едиными на всю страну. Учитель не имел права отступать от них даже в том случае, когда они содержали неверные сведения. Родители не понимали, чего от них хотят. Дети быстро поняли, что домашняя работа больше не оценивается, что четвертная оценка будет выведена по СОР и СОЧ, и перестали готовиться дома.
Несогласие с новой системой вынудило некоторых опытных учителей покинуть профессию. Оставшиеся постепенно приспособились к ней. Но так и не смогли добиться ожидаемого повышения качества образования. Репетиторство стало реальностью уже на уровне начальной школы.
Теперь в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. Возможные перемены в системе оценивания казахстанских школьников в конце января озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, над этим вопросом уже работает специальная комиссия. В этом году форма контроля знаний останется прежней, но уже в следующем, возможно, не будет СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть).
Ранее эксперт образовательных программ IB, основатель Ассоциации школ международного бакалавриата стран Кавказа и центральной Азии Гульнара Салмен прокомментировала журналисту Kazakhstan Today возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана.
