Расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров утвердили в Казахстане

Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первого заседания координационного совета по развитию предпринимательства при партии "Аманат" было вынесено предложение ввести единую ставку НДС в размере 5% для сферы здравоохранения, - В ходе первого заседания координационного совета по развитию предпринимательства при партии "Аманат" было вынесено предложение ввести единую ставку НДС в размере 5% для сферы здравоохранения, сообщили в Министерстве национальной экономики Казахстана.





В ходе заседания президент ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции "ФарМедИндустрия Казахстана" Руслан Султанов предложил рассмотреть введение единой ставки НДС в 5% для всего сектора здравоохранения на всех этапах цепочки - от сырья и субстанций до готовых лекарств, медицинских изделий и услуг.





Он отметил, что с 2026 года система налогообложения медицинской продукции станет многоуровневой и сложной:





сырье и оборудование - 16% НДС;

лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС - 0%;

импорт и реализация лекарств и медизделий - 5% с 2026 года, 10% с 2027 года.





По мнению отрасли, такая модель увеличивает административные издержки и себестоимость отечественных препаратов. Единая ставка НДС в 5% позволила бы упростить администрирование, обеспечить равные конкурентные условия и сдержать рост цен.





Глава МНЭ Серик Жумангарин предложил вернуться к рассмотрению данного вопроса во втором полугодии 2026 года, после получения первых результатов имплементации нового Налогового кодекса.





Также участники заседания обсудили вопросы расширения перечня социально значимых продовольственных товаров и его влияния на деятельность малого и розничного бизнеса, а также на цены импортной продукции. Отмечено, что Комитетом торговли Министерства торговли и интеграции учтены предложения бизнеса: расходы на логистику и хранение включены в вычеты, а перечень новых позиций СЗПТ был сокращен. Отдельно рассмотрены вопросы развития животноводства, занятости в нефтесервисных компаниях и возможности дифференцированного подхода к тарифообразованию для обрабатывающей промышленности.



