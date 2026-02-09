08.02.2026, 17:25 25706
Осадки, гололед и усиление ветра: синоптики Казахстана дали прогноз погоды на понедельник
Фото: Depositphotos
Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана 9 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман, усиление ветра. Лишь на востоке республики погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
На западе, юге, в горных районах Алматинской области, на юге, в центре области Абай, на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается сильный ветер, до 30 метров в секунду и более.
В Астане: осадки, -1+1 °C.
В Алматы: без осадков, +5+7 °C.
В Шымкенте: дождь, +13+15 °C.
08.02.2026, 16:58 27076
Директор школы в Кульсары уволен после инцидента с учеником
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Атырау. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором ученик с топором бегает по коридору школы в городе Кульсары Атырауской области. После инцидента уволен директор учебного заведения.
Директор школы № 6 имени А.С. Пушкина города Кульсары уволен по собственному желанию. 5 февраля ему был объявлен строгий выговор, а 6 февраля заявление об увольнении было удовлетворено", - сообщили корреспонденту ИА "Kazakhstan Today" в управлении образования Атырауской области.
Напомним, инцидент произошел 5 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы.
Как сообщили в департаменте полиции региона, в результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения.
Подросток был установлен и задержан. Все участники произошедшего, а также их родители доставлены в полицию. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. 15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.
В отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
07.02.2026, 18:02 83141
Еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте появится у алматинцев
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начинается поэтапное внедрение цифровой системы оплаты проезда Avtobys - современного решения для общественного транспорта, уже работающего в 24 городах Казахстана и Кыргызстана. Система разработана отечественным технологическим холдингом Innoforce и внедряется в Алматы как часть перехода к цифровому управлению городской транспортной системой. Об этом сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы.
Avtobys предоставляет пассажирам широкий выбор удобных способов оплаты проезда. Жители и гости города смогут оплачивать поездки банковскими картами, транспортными картами, а также с помощью Apple Pay и Google Pay. Кроме того, доступна оплата через мобильное приложение Avtobys - по QR-коду, Bluetooth, NFC или по номеру транспорта, а также через приложения банков и сотовых операторов. Такой подход позволяет выбрать привычный и быстрый способ оплаты без дополнительных действий.
Для льготных категорий пассажиров предусмотрено онлайн-оформление тарифа непосредственно в мобильном приложении Avtobys. Это исключает необходимость посещения офисов и оформления бумажных документов, делая процесс максимально простым и доступным.
Avtobys - это не только способ оплаты, но и комплексная цифровая платформа управления перевозками. Пассажиры получают доступ к отслеживанию движения общественного транспорта в реальном времени, прогнозу прибытия на остановки и удобному планированию маршрутов. Перевозчики и контрольно-ревизионные службы используют цифровые инструменты, повышающие точность контроля и снижающие количество неучтенных поездок. Диспетчерские службы видят актуальную картину по каждому маршруту, а город получает агрегированную аналитику по пассажиропотоку, загрузке линий и потребностям в субсидировании",- отметили в управлении.
Для начала работы пассажирам достаточно установить приложение Avtobys в Google Play или App Store, зарегистрироваться по номеру телефона и пополнить смарт-кошелек. Все основные функции системы собраны в одном приложении, без необходимости посещения сервисных центров.
Внедрение Avtobys в Алматы будет проходить поэтапно. На первом этапе система начнет работать на части маршрутов, после чего будет последовательно масштабироваться на весь городской общественный транспорт. Такой формат позволит обеспечить стабильную работу сервиса, адаптацию перевозчиков и комфортный переход для пассажиров.
07.02.2026, 10:54 96156
В Казахстане тысячи бесплатных медпрепаратов оказались в продаже
Фото: Depositphotos
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Цифровая система маркировки лекарств выявила факты незаконной продажи препаратов, предназначенных для бесплатного отпуска: тысячи упаковок, закупленных за счет бюджета, оказались на прилавках аптек вместо пациентов. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова.
Как рассказала глава Минздрава, цифровая система маркировки лекарственных средств, внедренная в Казахстане в июле 2025 года, позволяет выявлять серьезные нарушения в обороте лекарств с указанием названия препаратов, количества и конкретных медицинских организаций.
В частности, было выявлено, что лекарства, предназначенные для бесплатного отпуска в рамках ГОБМП, оказались на реализации в розничной продаже, повторно использовались коды маркировки разными субъектами, а также зафиксирована продажа препаратов с истекшим сроком годности.
Системой зафиксированы факты реализации в рознице более 15 тысяч упаковок лекарств, закупленных за счет государственного бюджета, свыше 6,5 тысячи кодов маркировки использовались повторно - суммарно более 385 тысяч раз, а также выявлена продажа более 750 упаковок препаратов с истекшим сроком годности", - рассказала Альназарова.
Министр поручила использовать возможности аналитической платформы в ежедневной работе Комитета медицинского и фармацевтического контроля и СК "Фармация", усилить контроль за целевым использованием лекарственных средств и обеспечить прозрачность их движения на всех этапах.
Напомним, в Казахстане около 400 частных медорганизаций прекратили работу из-за нарушений.
06.02.2026, 20:39 127206
Стратегическое значение форума GITEX и развитие ИИ-хаба в Алматы
Фото: gitexcac.com
Алматы. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году Алматы планирует закрепить статус ведущего технологического центра региона. Основой новой цифровой стратегии мегаполиса станет проведение глобального форума GITEX, запуск специализированных образовательных центров и масштабное привлечение венчурного капитала. Данные показатели и планы на предстоящий период были озвучены заместителем руководителя управления цифровизации Мейрамом Дюсюковым в ходе брифинга, прошедшего в Региональной службе коммуникаций Алматы 6 февраля.
Международный масштаб: GITEX впервые в Центральной Азии
Центральным событием года станет международный технологический форум GITEX (Gulf Information Technology Exhibition), который пройдет 4-5 мая в центре "Атакент". Исторически мероприятие является одной из крупнейших ИТ-выставок мира.
Ранее форум выходил за пределы ОАЭ только в Германию, Марокко и Сингапур. Проведение GITEX Central Asia & Caucasus в Алматы подтверждает признание города как перспективного международного ИТ-рынка. По данным управления цифровизации, выбор локации обусловлен развитой инфраструктурой и высоким потенциалом стартап-экосистемы города.
Прогнозные показатели и экономический эффект
Для Алматы проведение форума станет не только имиджевым проектом, но и инструментом прямого экономического стимулирования. Прогнозные показатели участия включают:
- более 30 000 делегатов;
- 2 000 стартап-проектов;
- 1 500 международных инвесторов и представителей 100 госорганизаций.
Опыт других мегаполисов, принимавших форум, показывает, что доход экономики за неделю проведения мероприятия может достигать сотен миллионов долларов за счет делового туризма и инвестиционных контрактов. Для локальных стартапов форум обеспечит доступ к глобальному капиталу внутри страны.
Ключевые технологические направления
В 2026 году экспозиция будет сфокусирована на трех приоритетных секторах:
Искусственный интеллект (ИИ): интеграция технологий в городскую среду и бизнес.
GovTech: презентация достижений Казахстана в сфере цифровых госуслуг.
Кибербезопасность: решения в области защиты данных и облачных вычислений.
Влияние на экономику города: недвижимость, валюта и инвестиции
Аналитики прогнозируют несколько векторов влияния цифровой трансформации на макроэкономические показатели Алматы:
Инвестиционный климат: Установлен целевой показатель привлечения инвестиций в размере $100 млн. Планируется создание 300 новых стартапов, 45 из которых ориентированы на экспорт.
Сектор недвижимости: В период форума ожидается пиковый спрос на услуги размещения с возможной коррекцией цен на аренду жилья в диапазоне 25-40%. В долгосрочной перспективе прогнозируется рост спроса на офисные пространства класса А.
Валютный рынок: Масштабный приток иностранных делегатов обеспечит валютные поступления в сферу услуг, что окажет локальную поддержку платежному балансу региона.
Форум GITEX станет региональным "якорем" глобальной инновационной сети, обеспечив интеграцию казахстанских компаний в мировое ИТ-сообщество.
В ходе брифинга 6 февраля было отмечено, что на текущий момент стартап-экосистема города уже демонстрирует устойчивый рост, зафиксировав привлечение 19,2 млн долларов инвестиций и создание порядка 6,9 тыс. рабочих мест.
06.02.2026, 19:41 133896
Массовые катания возле кладбищ: акимат прекратит деятельность развлекательной площадки в Алматы Эксклюзив КТ
Алматы. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в Бостандыкском районе в непосредственной близости от мест захоронения, должна быть прекращена до 10 февраля текущего года, сообщил в ходе брифинга заместитель акима города Алматы Алмасхан Сматлаев, отвечая на вопрос журналиста Kazakhstan Today.
В предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. По словам местных жителей, катания сопровождаются музыкой и салютами, что вызывает вопросы с точки зрения соблюдения этических норм и уважения к местам захоронения.
Кроме того, наблюдается значительное скопление автотранспорта и большое количество посетителей. Массовый заезд автомобилей и их длительное пребывание в предгорной зоне оказывают негативное влияние на окружающую среду, а выхлопные газы - на качество воздуха.
Агентство Kazakhstan Today направляло официальный запрос в городской акимат, в котором просило уточнить целевое назначение данного земельного участка, наличие разрешительных документов на ведение коммерческой деятельности, а также поднят вопрос о соблюдении этических норм в связи с близостью объекта к местам захоронения.
Сегодня в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.
"Я знаю, о чем вы говорите. Частный предприниматель заключил договор с Gorki.kz и организовал там катания. Акиматом Бостандыкского района уже вынесено соответствующее решение, наложен административный штраф. До 10 февраля они должны закрыть объект", - заявил он.
Спикер также выразил личную позицию относительно этической стороны вопроса, подчеркнув, что считает подобное соседство развлекательной инфраструктуры и кладбищ недопустимым.
В завершение было отмечено, что вопрос взят на особый контроль городской администрации. Агентство Kazakhstan Today продолжит следить за ситуацией и намерено проверить исполнение предписания акимата после 10 февраля.
Также агентство направило запрос в Духовное управления мусульман Казахстана с просьбой разъяснить, насколько объект соответствует этическим нормам.
Администрация объекта Gorki.kz была проинформирована о необходимости регулирования уровня шума и бережного отношения к расположенным поблизости кладбищам. Администрация объекта сообщила, что в случае индивидуальных запросов относительно уровня шума они принимаются во внимание и выполняются. Было установлено, что официальных жалоб от местных жителей не поступало. Также было отмечено, что уважение к захороненным является принципом, общим для всех религий, и имеет особое значение в исламе", - сообщили в ДУМК.
06.02.2026, 14:40 143996
Запретят ли казахстанским артистам исполнять песни про кражу невест
Фото: depositphotos.com
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в кулуарах сената рассказал, запретят ли казахстанским артистам исполнять песни, пропагандирующие кражу невест, передает корреспондент агентства.
Отвечу коротко и ясно, да, мы будем обращать на это внимание. Это однозначно и безусловно, и даже больше хочу сказать, наших казахстанских артистов слушают не только в южный регионах, а слушают в большом количестве стран, и, соответственно, мы на эти вещи внимание обращать будем", - заявил он.
Он также рассказал, будет ли министерство рекомендовать казахстанским артистам не исполнять песни с таким содержанием или менять их текст.
Если коротко говорить, то да. Во-вторых, мы же понимаем и видим, какой резонанс вызывали последние случаи по краже девушек в отдельных регионах (...) Мы надеемся на то, что само общество будет стимулировать артистов петь о другом", - добавил Евгений Кочетов.
Напомним, в сентябре прошлого года вступила в силу новая поправка "Принуждение к браку". Норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, была исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.
В октябре в Шымкенте и Кызылординской области были зарегистрированы первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак.
Недавно в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.
Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка.
Также число случаев торговли людьми возросло втрое в Казахстане. Согласно данным международной медиаплатформы World Population Review, в прошлом году Казахстан занимал 61-е место среди 157 стран по индексу рабства с показателем в 43 балла - лучше, чем в большинстве государств СНГ и Центральной Азии. По данным источника, распространенность рабства в Казахстане составляет 1,9 на 100 тыс. человек. Оценка реакции правительства - ниже среднего: всего 36 из 100 возможных баллов.
Между тем в январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
06.02.2026, 13:40 146676
В Астане из-за непогоды задерживаются 12 рейсов
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В международном аэропорту Астаны из-за непогоды задерживаются 12 рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.
В частности, задерживается прилет 10 рейсов, вылет - 2. Причина задержек - погодные условия.
В ближайшие сутки в ряде регионов Казахстана прогнозируются сложные погодные условия: снег, метель, гололед, временами туман и сильный ветер", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме.
Напомним, в конце января из-за непогоды было ограничено движение транспорта на участке дороги Сарыозек - Коктал в области Жетысу.
06.02.2026, 12:10 133746
Оказывается, ребенок занимается фортепиано: казахстанцы обнаружили в eGov неожиданные записи о допзанятиях детей Дополнено
Фото: depositphotos.com
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы нашли неожиданные записи о дополнительных занятиях своих детей в разделе Bilim приложения eGov, передает корреспондент агентства.
Родители обнаружили, что их дети якобы посещают кружки, в которые не записывались.
Хотите узнать кое что новое о своих детях? Зайдите на Егов в раздел bilim, я вот сегодня узнал, что оказывается мой ребенок занимается в кружке фортепиано. Это как так получается? У кого чем "занимаются" дети?", - пишет пользователь denis_gordiyenko в Сети.
В комментария к посту люди также поделились информацией о том, на какие кружки, согласно информации eGov, "записаны" их дети.
Наш оказывается в кружок театра ходит. Я и думаю периодически, когда лапшу вешает - артист!" - отмечает liliya_kolokol_.
Прикольно конечно что мой ребенок оказывается занимается теннисом и ходит в волейбольные кружки", - написала ro_ozik.
Мой двухлетний сын ходит на хореографию … оказывается", - заявила kalieva.zhansaya13.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
В акционерном обществе "Национальные информационные технологии" прокомментировали ситуацию.
В мобильном приложении eGov mobile доступен сервис по получению сведений об образовании Bilim, владельцем и администратором которого является Министерство просвещения РК. Все данные и сведения, отображаемые в сервисе Bilim, формируются и загружаются исключительно из информационных систем Министерства просвещения РК. Приложение eGov mobile выполняет функцию витрины государственных цифровых сервисов и не осуществляет сбор, изменение или хранение первичных данных, представляемых уполномоченными государственными органами", - заявили в пресс-службе.
Дополнено 03.02.2026, 15.14
В столичном управлении образования также прокомментировали информацию о записях детей на дополнительные занятия в разделе Bilim приложения eGov, передает корреспондент агентства.
Данная система отображает сведения о том, какие кружки и секции посещают обучающиеся в школах. Установлено, что в ряде случаев вследствие несвоевременного обновления информации администрациями школ в Национальной образовательной базе данных в системе сохранялись сведения о кружках и секциях, которые обучающиеся посещали ранее, что привело к возникновению несоответствий. В настоящее время всем организациям образования направлены соответствующие уведомления, и проводится работа по актуализации данных в Национальной образовательной базе данных", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование.
08.02.2026, 11:01Под председательством президента состоится расширенное заседание правительства 08.02.2026, 16:5826016Директор школы в Кульсары уволен после инцидента с учеником 08.02.2026, 17:2524646Осадки, гололед и усиление ветра: синоптики Казахстана дали прогноз погоды на понедельник 08.02.2026, 17:5423446Цифровизация транспортной системы: какие проекты планируют запустить в Алматы 08.02.2026, 10:1117391Зимние Олимпийские Игры: расписание стартов второго дня 02.02.2026, 17:39555971В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54483916В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56483496Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58483066В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00482646Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 02.02.2026, 17:39555971В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 12.01.2026, 18:45549221Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском 15.01.2026, 14:32509201От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях 15.01.2026, 11:07485536В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание 03.02.2026, 11:54483916В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений
