Расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал - Минторговли

Санкт-Петербург. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) предложил начать работу над внедрением технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС, сообщила пресс-служба Акорды.





Мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Считаю, что мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран - участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС. В частности, такие системы уже сейчас могут использоваться для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин. В следующем году Казахстан в рамках председательства в органах ЕАЭС будет принимать ежегодный Евразийский экономический форум. На полях форума можно было бы принять совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве нашего объединения", - заявил он.





Президент отметил, что перед странами-участницами стоят непростые задачи, которые требуют выверенных решений и скоординированных действий. Он напомнил, что в следующем году ответственная миссия председателя в органах ЕАЭС перейдет к Республике Казахстан, которая настроена на дальнейшую совместную работу, призванную стать залогом новых достижений и способствовать повышению благополучия народов объединения. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что следующее заседание ВЕЭС состоится 28-29 мая в Астане.





Глава государства выразил признательность Александру Лукашенко за успешное председательство Республики Беларусь в уходящем году.





В саммите приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также представители Индонезии, Ирана и Кубы.





По итогам заседания был принят ряд документов:





1. Решение "О подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Евразийского экономического союза на среднесрочную перспективу".





2. Решение "О бюджете Евразийского экономического союза на 2026 год".





3. Решение "О начале переговоров с Республикой Узбекистан о заключении соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Узбекистан, с другой стороны, об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Республики Узбекистан".





4. Решение "Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2026 год".





5. Решение "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2026-2027 годы".





6. Решение "О порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин".





7. Решение "Об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства".





8. Решение "О Концепции развития туризма в рамках Евразийского экономического союза".





9. Решение "Об определении общих принципов и подходов в отношении установления в законодательстве государств - членов Евразийского экономического союза ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия в целях установления сходного (сопоставимого) регулирования в указанной сфере".





10. Решение "Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер".





11. Решение "О результатах осуществления внешнего аудита (контроля) в органах Евразийского экономического союза в 2024 году".





12. Решение "Об отчете об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2024 год".





13. Решение "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза".





14. Решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза".





15. Распоряжение "О реализации Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 13".





16. Распоряжение "О некоторых вопросах деятельности председателя Суда Евразийского экономического союза по кадровым вопросам".





17. Распоряжение "О подходах к гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза".





18. Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета".





Также в присутствии членов Высшего Евразийского экономического совета подписаны:





План мероприятий ( дорожная карта ) по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны.





Позже руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, посетили Государственный Эрмитаж. Главы государств осмотрели знаковые экспозиции, размещенные в Александровском зале и Зале искусства Франции XVIII века. Особое внимание было уделено уникальным коллекциям "Золотой кладовой", где хранятся археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам исторических помещений - Пикетного и Гербового залов.





Гости также ознакомились с другими экспозициями и залами музея, составляющими его всемирно известное собрание.