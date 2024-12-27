Апелляционная коллегия оставила без изменения приговор экс-главе "Астана LRT"
По совокупности уголовных правонарушений Талгат Ардан осужден к 9 годам лишения свободы
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший председатель правления "Астана LRT" Талгат Ардан обжаловал приговор от 11 ноября текущего года, передает корреспондент агентства.
11 ноября межрайонный суд по уголовным делам Астаны заочно признал бывшего председателя правления "Астана LRT" Ардана Талгата виновным по факту злоупотребления должностными полномочиями вопреки интересам службы, повлекшего тяжкие последствия.
Кроме того, в мае 2023 года Ардан был приговорен к 7 годам лишения свободы. В итоге по совокупности уголовных правонарушений был осужден к 9 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Установлено, что он, занимая должность председателя правления ТОО "Астана LRT", то есть являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сорвал реализацию проекта по строительству LRT, в результате чего заемные средства в размере 257,6 млн долларов США, что эквивалентно 85,9 млрд тенге (согласно официальному курсу валют НБРК за декабрь 2016 года), ранее полученные от Государственного банка развития Китая, не возвращены ТОО "Астана LRT, и, соответственно, не были использованы по целевому назначению", - говорится в сообщении суда.
Талгат Ардан злоупотребил должностными полномочиями вопреки интересам службы, и в результате его незаконные действия повлекли ущерб ТОО "City transportation systems" в размере 85,9 млрд тенге.
Отмечается, что адвокат подсудимого не согласился приговором суда и подал апелляционную жалобу с просьбой оправдать подзащитного.
Однако постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 25 декабря 2024 года приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, поскольку вина осужденного полностью доказана.
Напомним, суд вынес приговор экс-главе "Астана LRT" заочно, поскольку он находится за пределами Казахстана и уклоняется от явки в суд.