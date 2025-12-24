Отсрочку уплаты НДС на импорт по товарам для производства предоставят казахстанским предпринимателям

Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года

Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Для производителей предусмотрена возможность отсрочки уплаты НДС на импорт по товарам для производства продукции - сроком до одного года. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства.





Министр отметил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена важная поддержка. Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии.





Это означает, меньше бюрократии, отсутствие необходимости оценки и страхования залога, сокращение сроков оформления рассрочки. Для участников горизонтального мониторинга рассрочка также предоставляется без залога и гарантии на срок до 12 месяцев", - сообщил Мади Такиев.





Кроме того, он сообщил, что в Казахстане повышают пороги по взысканию налоговой задолженности.





Мы существенно меняем подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности, чтобы меры были соразмерными и не "давили" на микро- и малый бизнес из-за небольших сумм", - сказал Мади Такиев.





Главное изменение - повышение порогов, с которых начинаются меры реагирования. Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться с порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было, то теперь, по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге или 20 МРП, по социальным платежам - до порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП.





Сейчас из-за отсутствия порога по социальным платежам в меры взыскания часто попадает именно малый бизнес - около 72% должников имеют долги до 6 МРП.





Теперь принимаемые меры становятся понятными:





▪ до 87 тыс. тенге или 20 МРП - направляется извещение, начисляется только пеня, без иных мер;





▪ от 87 тыс. до 195 тыс. тенге или 20 до 45 МРП, соответственно - направляется уведомление; при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах суммы долга, и только затем возможно выставление инкассовых распоряжений;





▪ свыше 195 тыс. тенге или 45 МРП - применяются более строгие меры: опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.





Также министр финансов РК сообщил, что количество форм налоговой отчетности ежегодно снижается, к примеру с 2009 года - с 70 до 28, или на 60%.





Теперь дополнительно с 1 января 2026 года для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года.





Важное новшество - отход от практики "штрафов" за непредставление отчетности. Если декларация не представлена, будет считаться, что она подана с нулевыми показателями, при этом сохраняется право подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные", - добавил Мади Такиев.