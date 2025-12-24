Подписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтамПодписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтам
23.12.2025, 10:36 14896
Отсрочку уплаты НДС на импорт по товарам для производства предоставят казахстанским предпринимателям
Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Для производителей предусмотрена возможность отсрочки уплаты НДС на импорт по товарам для производства продукции - сроком до одного года. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства.
Министр отметил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена важная поддержка. Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии.
Это означает, меньше бюрократии, отсутствие необходимости оценки и страхования залога, сокращение сроков оформления рассрочки. Для участников горизонтального мониторинга рассрочка также предоставляется без залога и гарантии на срок до 12 месяцев", - сообщил Мади Такиев.
Кроме того, он сообщил, что в Казахстане повышают пороги по взысканию налоговой задолженности.
Мы существенно меняем подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности, чтобы меры были соразмерными и не "давили" на микро- и малый бизнес из-за небольших сумм", - сказал Мади Такиев.
Главное изменение - повышение порогов, с которых начинаются меры реагирования. Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться с порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было, то теперь, по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге или 20 МРП, по социальным платежам - до порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП.
Сейчас из-за отсутствия порога по социальным платежам в меры взыскания часто попадает именно малый бизнес - около 72% должников имеют долги до 6 МРП.
Теперь принимаемые меры становятся понятными:
▪ до 87 тыс. тенге или 20 МРП - направляется извещение, начисляется только пеня, без иных мер;
▪ от 87 тыс. до 195 тыс. тенге или 20 до 45 МРП, соответственно - направляется уведомление; при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах суммы долга, и только затем возможно выставление инкассовых распоряжений;
▪ свыше 195 тыс. тенге или 45 МРП - применяются более строгие меры: опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.
Также министр финансов РК сообщил, что количество форм налоговой отчетности ежегодно снижается, к примеру с 2009 года - с 70 до 28, или на 60%.
Теперь дополнительно с 1 января 2026 года для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года.
Важное новшество - отход от практики "штрафов" за непредставление отчетности. Если декларация не представлена, будет считаться, что она подана с нулевыми показателями, при этом сохраняется право подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные", - добавил Мади Такиев.
новости по теме
24.12.2025, 09:13 4506
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 868 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 1 трлн 252,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 трлн 615,6 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 524 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.
Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2025 года составил 142 669 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 096 тенге, базовой пенсии - 47 573 тенге", - проинформировали в ведомстве.
Ранее ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год.
Напомним, с 1 января 2026 года минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 35 596 тенге, минимальный размер пенсии - 69 049 тенге.
23.12.2025, 10:45 13901
Премьер-министр высказался о запрете на вычеты
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства высказался о запрете на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации.
У бизнеса вызывает обеспокоенность запрет на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации. А это порядка 400 тысяч представителей малого и микробизнеса. Данная категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее. Министерству финансов необходимо их сопровождать, внедрив сервисную модель налогового администрирования с проведением соответствующей разъяснительной работы", - сказал Бектенов.
Кроме того, он поручил совместно с Национальным банком в оперативном порядке обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчетности для малого бизнеса.
Министерству нацэкономики поручено совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения.
Одним из действенных механизмов станет расширение критериев финансирования в рамках программы "Өрлеу", - отметил премьер.
По его словам, также будет проведено налоговое администрирование "с чистого листа".
Эти меры положительно отразятся на всех субъектах микро и малого бизнеса. Поручаю оперативно провести все организационные мероприятия с принятием нормативных правовых актов и обеспечением готовности информационных систем", - сказал Бектенов.
Напомним, ранее представители бизнеса создали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. После того как петиция не прошла модерацию, ее автор - налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Министерству нацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Сегодня малый и средний бизнес - это основа социальной стабильности и развития Казахстана. Нельзя одновременно декларировать поддержку МСБ и вводить нормы, фактически лишающие его возможности честно работать. Мы просим Вас лично вмешаться и обеспечить справедливый пересмотр указанных положений Налогового кодекса", - обратилась Екатерина Ким к главе государства.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
19.12.2025, 11:37 43071
Halyk признан лучшим транзакционным банком Казахстана по версии издания Euromoney
Фото: Halyk
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Halyk вновь получил престижную премию. В Лондоне на церемонии Transaction Banking Awards 2025, организованной международным авторитетным изданием Euromoney, Halyk впервые стал лучшим в категории Kazakhstan’s Best Transaction Bank 2025, сообщили в пресс-службе банка.
Transaction Banking Awards - специализированная международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим финансовым институтам за достижения в области транзакционного и корпоративного банковского обслуживания, включая управление операциями, сервисы по расчетам и платежам, торговое финансирование, а также инновационные цифровые решения.
Признание от авторитетных экспертов демонстрирует лидерство Halyk в сфере транзакционного банкинга, отдавая должное его прорывным достижениям по ряду ключевых показателей.
Halyk уже неоднократно получал высокие оценки от Euromoney. В числе последних - премия, полученная в июле 2025 года на церемонии Euromoney Awards for Excellence 2025, где банк был признан лучшим в Казахстане. Эксперты отметили рекордные финансовые показатели, цифровую трансформацию и лидерство в области устойчивого развития.
Награда Euromoney наглядно демонстрирует позицию Halyk Bank как одного из сильнейших игроков рынка: в условиях, когда финансовая отрасль стремительно меняется, банк сохраняет неизменное лидерство и задает темп развития. Для нас принципиально важно, что авторитетное международное издание уже дважды на протяжении текущего года отмечает достижения Halyk. Эта оценка отражает способность банка эффективно работать в среде высокой конкуренции, глобальной экономической нестабильности, технологических трансформаций и быстрого внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Мы последовательно укрепляем ключевые направления бизнеса и остаемся лидером банковского сектора Казахстана", - прокомментировала председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.
Euromoney - международное деловое издание, специализирующееся на глобальных финансовых рынках и банковском секторе. Журнал издается медиагруппой Euromoney Institutional Investor и публикует аналитику, исследования, экспертные комментарии и отраслевые рейтинги по ключевым направлениям мировой финансовой системы, включая транзакционный и корпоративный банкинг, торговое финансирование, рынки капитала, риски, цифровые инновации и устойчивое развитие. Euromoney широко известен своими ежегодными международными и региональными премиями, в том числе Awards for Excellence и Transaction Banking Awards.
Halyk - крупнейший банк Казахстана с совокупными активами более 20 трлн тенге. На долю банка приходится более 50% кредитования реального сектора экономики РК. У Halyk Bank одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 540 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk Bank осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане. Halyk Bank имеет самые высокие кредитным рейтингам среди коммерческих банков без иностранного участия (на инвестиционном уровне: Moody’s - Baa1 / Fitch - BBB- / S&P - BBB-).
12.12.2025, 11:36 92116
Как будут контролировать мобильные переводы в Казахстане с 2026 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Принят приказ министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 698 "Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, Правил и сроков представления сведений по налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами, а также Перечня и Правил представления сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица, имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности и критериев отнесения к таким операциям", сообщили в КГД.
Нововведением приказа является введение порога для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности", - уточнили в комитете.
Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений - от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Новая редакция дополняется следующим условием: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года.
Таким образом, к критериям относятся получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский(-ие) счет(-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", - пояснили в КГД.
12.12.2025, 11:09 92936
Использование пенсионных на пластические операции отменили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - После того как на платформе enpf-otbasy.kz перестали принимать заявки на использование пенсионных излишков для стоматологии и офтальмологии, казахстанцы стали массово выбирать новую цель - реконструктивные и восстановительные операции (пластические). Наблюдается аномальный рост количества таких заявок, сообщили в "Отбасы банке".
Ранее в банке рассматривали в среднем 16 обращений граждан по использованию пенсионных излишков для оплаты пластических операций. В сентябре, когда остановился прием заявок на стоматологию, их количество выросло до 123, в октябре - до 1844, а в ноябре - до 3878 заявок. За первые 8 дней декабря, когда остановили прием заявок на офтальмологию, было подано 2093 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Это в 130 раз выше среднемесячного уровня. Сумма заявок в декабре составила 1,8 млрд тенге", - уточнили в банке.
Как сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, контролировать целевое использование пенсионных средств граждан - обязанность "Отбасы банка".
Когда мы заметили резкий всплеск интереса граждан к пластическим операциям, то увидели в этом риск нецелевого использования пенсионных излишков. Поэтому вынуждены остановить прием заявок по этой цели. "Отбасы банк" всегда действует открыто и в интересах клиентов. Это наша принципиальная позиция и проявление социальной ответственности. Средства в ЕНПФ - это будущая пенсия граждан. Да, казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определенные цели. Под этим предлогом сейчас все чаще средства попросту выводятся из ЕНПФ с помощью посредников. Именно они получают сверхприбыль за счет граждан. Для "Отбасы банка" важно обеспечить целевое использование пенсионных средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения", - отметила Ляззат Ибрагимова.
По ее словам, прием заявок по использованию ЕПВ на цель "Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков" прекратится на портале enpf-otbasy.kz с 12 декабря 2025 года.
Сейчас в работе находится 6294 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Все они будут рассмотрены в установленном порядке, уточнили в банке.
Также у граждан сохраняется возможность направлять свои пенсионные излишки на жизненно важные, дорогостоящие виды лечения, которые не всегда доступны и часто требуют высоких затрат. К таким медицинским услугам относятся:
- лечение орфанных (редких) заболеваний;
- радионуклидная и радиойодтерапия;
- радиохирургическое лечение;
- протонная терапия.
Кроме этого, пенсионные излишки можно направлять на улучшение жилищных условий - покупать жилье, погашать частично или полностью ипотеку в казахстанских банках, пополнять депозит в "Отбасы банке" для дальнейшей покупки дома или квартиры.
11.12.2025, 09:45 103756
ВАП провела аудит систем пенсионного и социального обеспечения: выявлено неэффективное использование 216 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершился государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. Его итоги рассмотрены на заседании в Высшей аудиторской палате РК под председательством Алихана Смаилова.
По итогам аудита выявлены финансовые нарушения на 5 млн тенге, неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге. Установлено 46 системных недостатков. 22 материала переданы для рассмотрения административной ответственности. Материалы по двум фактам направлены в правоохранительные органы", - проинформировали в ВАП.
По мнению аудиторов, есть ряд направлений, требующих внимания и совершенствования. В частности, требуется активизировать заключение международных соглашений по вопросам обмена информацией о получателях пенсий. Это позволит снизить риск двойных выплат - в Казахстане и по месту гражданства.
Также остается актуальным вопрос по стабильности пенсионных взносов со стороны самозанятых граждан. Это важно, так как при выходе на пенсию накоплений должно быть достаточно для получения рекомендованного уровня выплат, отметили в ВАП.
По данным ВАП, для повышения эффективности управления активами Фонда социального страхования отдельные практики и подходы требуют пересмотра или большего контроля.
Аудиторы также зафиксировали факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам. В отдельных случаях отчисления делались с 3 до 10 мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях. Для исключения таких фактов требуется доработка нормативной базы.
Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге.
Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда социального страхования на сумму порядка 96 млрд тенге.
Эффективность систем пенсионного и социального обеспечения снижает отсутствие интеграции с базами данных уполномоченных госорганов по вопросам получения сведений об умерших, получивших разрешение на выезд на ПМЖ, вставших на консульский учет и т.д. Этот вопрос требует доработки.
Также нужна согласованная методика планирования численности получателей пенсий и пособий на предстоящий плановый период, что позволит повысить качество формирования и исполнения бюджета.
Как следует из итогов аудита, в республике ежегодно увеличивается как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат. За последние 5 лет средняя солидарная пенсия выросла на 37%, средняя базовая пенсия - на 45%, средняя пенсия из пенсионного фонда - на 25%. Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты из Фонда социального страхования - более чем в 2,5 раза.
10.12.2025, 11:52 113746
Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год опубликовал ЕНПФ
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на предстоящий год, сообщили в фонде.
Расчет ПМД производится в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
Согласно методике, при расчете ПМД на 2026 год использованы следующие социально-экономические показатели на 2026 год, определенные законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы":
минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
В результате размеры ПМД в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции.
Напомним, что ПМД - это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения вкладчика ежемесячной пенсией не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, рассчитываемая, исходя из текущих и прогнозных социально-экономических показателей, размеров минимальной пенсии, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, а также инфляции и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.
09.12.2025, 09:45 126321
Какими будут МРП и МЗП в 2026 году
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана 8 декабря 2025 года подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", которым установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год.
Установить с 1 января 2026 года:
- минимальный размер заработной платы - 85 тыс. тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
- месячный расчетный показатель - 4 325 тенге;
- размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов", - отмечается в документе.
Кроме того, с 1 января 2026 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, составит - 2 процента от объекта исчисления взносов государства.
Также утвержден размер резерва правительства Республики Казахстан на 2026 год в сумме 333 морд 311 млн 087 тысяч тенге. Размер резерва на инициативы президента Республики Казахстан на 2026 год в сумме 285 000 000 тысяч тенге.
Также установлен лимит правительственного долга на 31 декабря 2026 года в размере 39 302 356 520 тысяч тенге. Лимит внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора в 2026 году установлен в размере 15 070 600 000 тысяч тенге.
В перечень субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов вошли:
- национальные управляющие холдинги;
- национальные холдинги;
- национальные компании;
- акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, национальному управляющему холдингу или национальному холдингу.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.12.2025, 09:42 24.12.2025, 11:5513536Токаев посетил завод Tausogar в Астане 24.12.2025, 12:2211626Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству 24.12.2025, 12:399741Баялиев освобожден от должности завотделом мониторинга регионального развития АП 24.12.2025, 10:138366Подозреваемую в торговле человеческими органами украинку экстрадировали из Польши в Казахстан 18.12.2025, 18:00444616"КазТрансОйл" и "Транснефть" договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию 18.12.2025, 20:37407976Минздрав опроверг информацию о применении наручников к беременным заключенным 17.12.2025, 14:49405786Тимур Турлов назвал информационные вбросы клеветой 18.12.2025, 17:14398131В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud 18.12.2025, 16:39380446Инвестиции в будущее: мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Центральной Азии 05.12.2025, 14:50832416В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки829251Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16759096Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19756006Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25752641В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?