Аружан Саин о переселении детей из детдома № 1: Ситуация превращается в публичную трагедию, требующую немедленного вмешательства со стороны государства  

Фото: скриншот из видео в соцсетях

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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аружан Саин опубликовала на своей странице в Instagram - Аружан Саин опубликовала на своей странице в Instagram видео переселения воспитанников детского дома № 1 Алматы в Конаев. На видео запечатлено, как детей пытаются усадить в автобус и перевезти в новый центр в Конаеве. Некоторые дети встали перед автобусом, не желая уезжать. На видео большое количество полицейских, слышны крики и плач детей. Одной девочке стало плохо и она потеряла сознание.









Так выглядит "добровольное" "переселение"??? Любые действия в отношении детей из детского дома из Алматы в Конаев без учета их мнения и согласия - являются прямым нарушением как Конвенции ООН, так и законодательства Республики Казахстан! Эта ситуация перестает быть частной проблемой и превращается в публичную трагедию, требующую немедленного вмешательства со стороны государства", - написала Аружан Саин.





Она отметила, что, согласно Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной Казахстаном в 1994 году, статья 12 гарантирует ребенку право быть услышанным: "Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать собственное мнение, право свободно выражать его по всем вопросам, затрагивающим ребенка, и придают должное значение мнению ребенка в соответствии с его возрастом и зрелостью". Ребенок также должен быть выслушан в любых административных или судебных разбирательствах, непосредственно его касающихся.





В соответствии с законом РК "О правах ребенка в РК" статья 10 закрепляет право ребенка на выражение собственного мнения: "Каждому ребенку гарантируется право свободно выражать собственное мнение, получать, искать и передавать информацию любыми доступными ему способами в вопросах, касающихся его интересов". Органы опеки, учреждения и суды обязаны учитывать мнение ребенка, если это не противоречит его интересам.





Кроме того, по ее информации, Кодекс Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" в статье 62 устанавливает, что при решении вопросов, затрагивающих интересы ребенка, органы защиты прав детей и суд обязаны учитывать мнение ребенка, достигшего десяти лет, а в исключительных случаях и ранее, если ребенок способен осознанно выразить свое мнение.





Перевод детей из детского дома из Алматы в Конаев без учета их мнения и согласия - является прямым нарушением как Конвенции ООН, так и законодательства Республики Казахстан. Дети имеют право знать, что с ними происходит, быть услышанными и участвовать в решениях, касающихся их проживания, образования и будущего", - подчеркнула она.





Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.





Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.





Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах"". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.





Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".





Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.