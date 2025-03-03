Воспитанники Алматинского областного детского дома № 1 выступили против переселения в Конаев
Фото: almobl_akimat
Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывают власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Наш детский дом хотят переселить. У нас срубают деревья, превращают нашу территорию во что-то невозможное. Жить становится невозможно… Я очень прошу - помогите, пожалуйста, нашему детскому дому. Нас хотят переселить в Капчагай. Как есть поговорка: с глаз долой - из сердца вон. Вот нас хотят точно так же куда-то в Конаев или в Капчагай, где степь, где тюрьма, туда нас хотят засунуть. Пожалуйста, помогите кто чем может. Мы никаким образом не хотим никуда переезжать из этого детского дома. Это наш родной дом", - сказал воспитанник детского дома Кирилл Капранов.
В настоящее время детдом, построенный в 1963 году, дает приют для 165 детей.
При этом в управлении образования Алматинской области считают, что здание детского дома устарело и требует значительных финансовых вложений.
Учитывая это, было установлено, что проведение капитального ремонта здания нецелесообразно... Поскольку центром Алматинской области является город Конаев, принято решение о передислокации детского дома, оставшегося на территории Алматы, в областной центр - город Конаев", - отметили в ведомстве.
В настоящее время там идет строительство нового детского дома, его планируют завершить к концу мая 2025 года. Он рассчитан на 240 мест. Строительство ведет Damu Development Group.
Предложение инвестора оказалось актуальным и своевременным: вместо старого детского дома регион получит два важных социальных объекта, отвечающих всем современным требованиям. Особенностью проекта является то, что одно из зданий детского дома планируется отвести под центр реабилитации несовершеннолетних", - считают в управлении.
Информации о том, как планируется использовать территорию детдома в очень дорогом районе Алматы в случае переезда в Конаев, нет. Между тем общественники выражают беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ называют предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задаются вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
Тем временем сегодня акимат области сообщил, что "воспитанники Алматинского областного детского дома № 1 отправятся в Конаев для ознакомления с условиями проживания в новом здании".
3 марта воспитанники осмотрят новое здание и ознакомятся с условиями проживания. В этот же день запланирована их встреча с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым. В числе детей, которые посетят объект, - Кирилл Капранов, Алексей Некрасов и Денис Узлов", - уточнили в акимате.
2 марта детский дом посетила руководитель управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева. Она пообщалась с коллективом и воспитанниками. В процессе встречи сотрудники учреждения подняли вопросы, касающиеся предстоящего переезда и сохранения рабочих мест.
Мы держим на контроле все вопросы, касающиеся детского дома и его воспитанников. Важно не только обеспечить новое здание необходимым оборудованием, транспортом и школьными принадлежностями, но и создать комфортные и безопасные условия проживания для детей", - подчеркнула Салтанат Беспаева.
Кроме того, в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Строительство нового комплекса, рассчитанного на 240 мест, осуществляется в связи с аварийным состоянием действующего здания, построенного в 1963 году. Общая площадь нового объекта составит 4000 квадратных метров. В структуре учреждения также будет открыт центр адаптации несовершеннолетних. Комплекс расположен рядом со школой на 900 мест, а для транспортировки воспитанников уже предоставлен 14-местный автобус. Расстояние до Алматы составляет 65 км", - проинформировали в акимате.
ИА Kazakhstan Today направило в акимат Алматы запрос о том, как планируется использовать землю в случае переселения воспитанников детского дома в Конаев. Мы продолжаем следить за развитием событий.