24.10.2025, 11:21 52876
Сбор урожая завершается в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве на заседании оперативного штаба по уборочной кампании рассмотрели предварительные итоги сбора нового урожая.
Зерновые собраны практически на 99% всех посевных площадей - 15,8 млн га. Также практически завершен сбор бобовых культур, уже собран рекордный объем более 1 млн тонн. Продолжается уборка кукурузы (134 тыс. га, 77%), масличных (3,5 млн тонн, 74%), завершена уборка картофеля (3 млн тонн), других овощей (3,9 млн тонн), бахчевых культур (2,6 млн тонн)", - сообщили в правительстве.
Там подчеркнули, что большую роль в высоких показателях сбора нового урожая сыграло своевременное внесение удобрений и раннее финансирование весенних полевых работ. Из 700 млрд тенге, выделенных на посевную, освоено 502 млрд тенге.
По линии Аграрной кредитной корпорации уже начат прием заявок от фермеров на льготное финансирование посевной 2026 года. Кроме того, из выделенных на льготный лизинг сельхозтехники 250 млрд тенге уже подано заявок на 253 млрд тенге. Это означает, что парк сельхозтехники будет обновлен на порядка 8 тыс. единиц сельхозтехники", - говорится в сообщении.
В зернохранилищах на данное время в разгар приемки зерна занято 5,4 млн тонн (40%), свободно 7,8 млн тонн. С начала уборочной кампании на хранение в элеваторы поступило 6,7 млн тонн зерна, что в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (в 2024 году - 3,4 млн тонн). Больше половины объема (54%) - это зерно третьего класса.
Также с первой декады октября начата приемка свеклы нового урожая на сахарных заводах. Всего в области Жетысу собрано 154 тыс. тонн сахарной свеклы.
На заседании было отмечено, что регионы обеспечены удешевленным дизтопливом в достаточном объеме, но не хватает газа для сушки зерна. Вице-премьер Серик Жумангарин поручил Министерству энергетики направить дополнительные объемы газа в регионы, чтобы не затягивать приемку зерна.
24.10.2025, 16:27 38551
Новый завод для нефтегазовой отрасли открыли в Мангистауской области
Фото: gov.kz
Жанаозен. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый завод компании "Каскор-Машзавод" открыли в Жанаозене Мангистауской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Ввод в эксплуатацию этого завода позволит повысить экономический потенциал города Жанаозена, создать новые рабочие места и обеспечить местное население стабильным доходом. Уверен, что предприятие станет отечественным производителем важной продукции для нефтегазовой отрасли страны", - подчеркнул аким области Нурдаулет Килыбай в ходе торжественной церемонии открытия.
По данным акимата, новое предприятие рассчитано на выпуск 540 тысяч насосных штанг, 51 тысячи тонн насосно-компрессорных труб и футерованных насосно-компрессорных труб в год. После выхода на полную мощность планируется создание 250 новых рабочих мест.
Ранее в Туркестанской области открыли завод по переработке урана мощностью 2000 тонн в год.
24.10.2025, 13:35 46071
Токаев: Государство продолжит реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса
Фото: Depositphotos
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поддержка представителей малого и среднего бизнеса остается приоритетом государственной политики, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном Дню Республики.
В последнее время ко мне поступают многочисленные обращения по поводу нового Налогового кодекса. Я дал конкретные поручения премьер-министру. Правительство сохранило в прежнем виде перечень предприятий, работающих в соответствии со специальным налоговым режимом", - напомнил Токаев.
Он пообещал, что в дальнейшем будут применены и другие меры для поддержки малого и среднего предпринимательства.
Для того чтобы налоговая реформа не сказалась на самочувствии бизнеса, правительство должно продолжить конструктивный диалог с предпринимателями. Вместе с тем экономические реформы ни в коем случае нельзя останавливать. Как бы сложно ни было, мы обязательно должны осуществлять положительные изменения. Иначе мы можем столкнуться с масштабными негативными последствиями", - заявил глава государства.
Напомним, правительство приняло решение о введении ряда мер для снижения негативного влияния на МСБ в связи с введением нового Налогового кодекса. В новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму. Применение упрощенных режимов будет сохранено для порядка 70% всех налогоплательщиков.
23.10.2025, 19:35 95011
В Казахстане намерены вновь отложить снижение предельной ставки по ипотеке с 25% до 20%
Фото: depositphotos.com
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщило разработке проекта, который предусматривает приостановление до 1 июля 2026 года нормы о снижении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%, передает корреспондент агентства.
Принятие решения о приостановлении действия нормы о снижении предельной ГЭСВ по ипотечным жилищным займам обусловлено необходимостью обеспечения взвешенного подхода к регулированию стоимости ипотечных кредитов с учетом текущих макроэкономических условий, поддержания баланса между доступностью заемных средств для населения и устойчивостью банковского сектора, а также следующими факторами", - пояснили в агентстве.
В пресс-службе напомнили, что уровень базовой ставки Национального банка на текущий момент составляет 18%.
Сохранение высокой базовой ставки связано с необходимостью сдерживания инфляционных процессов. Требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий для стабилизации инфляции и предотвращения рисков формирования инфляционной спирали", - заявили в АРРФР.
В ведомстве подчеркнули, что снижение предельной годовой эффективной ставки вознаграждения до 20% в условиях текущей стоимости денег в экономике приведет к сокращению рыночных ипотечных программ.
Сохранение действующего уровня предельной ГЭСВ до 1 июля 2026 года позволит обеспечить баланс между доступностью ипотечных кредитов для населения и поддержанием устойчивости банковского сектора", - добавили в пресс-службе.
Ранее Нацбанк повысил лимиты на покупку жилья по программе "7-20-25".
23.10.2025, 12:43 115116
Четвертый НПЗ собираются построить в Казахстане до 2040 года
В настоящее время дефицит авиационного топлива в стране остается актуальной проблемой
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый, четвертый нефтеперерабатывающий завод планируют построить в Казахстане до 2040 года, сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр Олжас Бектенов.
В запросе депутаты интересовались, будет ли построен в Мангистауской области небольшой нефтеперерабатывающий завод мощностью до 5 миллионов тонн.
В регионе ежегодно добывается около 18 миллионов тонн нефти, но практически вся она экспортируется в качестве сырья, а затем импортируется в виде готовой продукции по высокой цене", - написали сенаторы.
По их словам, дефицит авиационного топлива в стране остается актуальной проблемой, что, в свою очередь, увеличивает стоимость перевозок и снижает конкурентоспособность региональных авиаперевозок.
Для решения этой задачи правительством РК утверждена Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы. Согласно Концепции, в 2028-2030 годах предусмотрена разработка предварительного технико-экономического обоснования, в 2030-2032 годах - проектно-сметной документации, а в 2032-2040 годах - строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 10 млн тонн в год", - написал в ответе Бектенов.
Он добавил, что в настоящее время Министерство энергетики разработало проект технического задания на разработку технико-экономического обоснования.
Проект включает разделы по определению участников и изучению как минимум четырех потенциальных локаций, включая Мангистаускую область, а также ввод новых производственных мощностей по глубокой переработке нефти, что, в свою очередь, обеспечит выпуск авиационного керосина качества TS-1/Jet A-1.
Строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 5 млн тонн в год в Мангистауской области требует предварительных инвестиций, а также стоит учитывать высокую стоимость авиационного топлива для обеспечения окупаемости инвестиций. Таким образом, строительство небольшого нефтеперерабатывающего завода в Мангистауской области будет рассмотрено в рамках реализации проекта "Строительство интегрированного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Республике Казахстан". В целом проект строительства нового нефтеперерабатывающего завода находится под постоянным контролем правительства и уполномоченного государственного органа", - резюмировал премьер.
22.10.2025, 17:10 173836
В Миннацэкономики прокомментировали введение моратория на повышение цен на бензин
Серик Жумангарин подчеркнул, что, несмотря на наличие собственной добычи, Казахстан не может полностью изолироваться от внешнего рынка
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса прокомментировал введение моратория на повышение цен на бензин, передает корреспондент агентства.
Мы на самом деле резко не повышали цены ни на бензин, ни на дизтопливо. Мы повышали по 2 тенге, не спеша, в месяц, для того чтобы не было именно резкого скачка. Сейчас лаг по времени был взят для того, чтобы посмотреть", - цитирует министра zakon.kz.
По его словам, в России очень резко дорожают нефтепродукты, а в Казахстане они в разы ниже.
Есть риск вымывания наших нефтепродуктов под различными предлогами, по различным схемам в соседние страны. И, к сожалению, с ним достаточно сложно бороться административным методом. Поэтому мы сейчас понаблюдаем, каким образом эти риски можно нивелировать. Но в любом случае этот лаг ценовой нам надо каким-то образом уменьшать. К сожалению, не получается", - цитирует Серика Жумангарина bizmedia.kz.
Он подчеркнул, что, несмотря на наличие собственной добычи, Казахстан не может полностью изолироваться от внешнего рынка.
Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса ответил на вопросы про введенный в стране мораторий на повышение цен на бензин и дизтопливо.
22.10.2025, 15:16 181486
Сколько будет длиться мораторий на повышение цен на бензин
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса ответил на вопросы про введенный в стране мораторий на повышение цен на бензин и дизтопливо, передает корреспондент агентства.
Отвечая на вопросы журналистов, Жумангарин сообщил, что мораторий на рост цен на ГСМ продлится как минимум до весны 2026 года.
Нам надо дождаться вопроса стабилизации ситуации в соседних странах (...) Это связано, во-первых, с курсовой разницей. Во-вторых, что в некоторых наших соседних странах возник дефицит, который подгоняет цену. Они, в отличие от нас, не держат цены", - разъяснил министр.
Напомним, после решения правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции в Казахстане зафиксировали цены на ГСМ на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
22.10.2025, 14:45 183871
В новый Бюджетный кодекс включена норма о размере выплат дивидендов от нацкомпаний в экономику страны
Норма от выплаты дивидендов должна от каждой нацкомпании составлять не менее 50 и до 70%
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Отвечая на вопрос депутата на пленарном заседании мажилиса о снижении дивидендов в госбюджет от нацкомпаний, премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что нацкомпании направляют большие суммы на реализацию крупных инвестиционных и социальных проектов в регионах, а что касается прозрачности расходования средств, то этот момент сегодня обеспечен действующим законодательством, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Вопросы открытости расходования тех средств, которые нацкомпании расходуют, вливают в экономику, он, на наш взгляд, обеспечен. Вы знаете, что в рамках принятого в этом году нового Бюджетного кодекса включена норма правительством совместно с депутатами о том, что норма от выплаты дивидендов должна от каждой нацкомпании составлять не менее 50 и до 70%. Раньше этой нормы не было", - рассказал премьер.
Он уточнил, что этот предел устанавливался постановлением правительства.
По словам Бектенова, средства, которые остаются в распоряжении нацкомпаний, также открыто расходуются, согласно установленным законом процедурам. Парламентарии и общество имеют возможность изучить эту информацию, проконтролировать, задать вопросы и внести коррективы.
Что касается конкретно тех сумм, о которых вы говорили, действительно, эта сумма - разница в дивидендах, которая в госбюджет будет поступать, сформировалась за счет фонда "Самрук-Қазына". Но здесь хотел бы привести ряд цифр: фонд как ключевой государственный институт развития реализует очень масштабную инвестиционную программу, которая оценивается в 53 трлн тенге. Огромные суммы. Конечно, фонд вынужден не только свои средства вкладывать, чтобы реализовать эту инвестпрограмму, но и заимствовать на рынке, что, мы считаем, нормально. Помимо инвестиционной программы, "Самрук-Қазына" реализует целый ряд социальных проектов в различных регионах страны. Для примера - только на строительство объектов здравоохранения в различных регионах направляется 550 млрд тенге; на строительство арендного жилья во всех регионах страны выделено 272 млрд тенге. То есть очень серьезные инвестиции, поэтому мы считаем, что решения по дивидендам фонда "Самрук-Қазына" с учетом тех факторов, о которых я сказал, достаточно взвешенные и обоснованные", - разъяснил Олжас Бектенов.
22.10.2025, 13:59 155871
Добыча газа на Карачаганаке возобновляется - Минэнерго
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Возобновлен прием газа на Оренбургском ГПЗ, добыча на Карачаганаке восстанавливается, сообщает Министерство энергетики РК.
Оренбургский газоперерабатывающий завод возобновил прием сырого газа с казахстанского месторождения. В связи с этим оператор проекта начинает планомерное восстановление добычи на Карачаганаке до штатных уровней, предшествовавших инциденту 19 октября", - информирует министерство.
В ведомстве подчеркнули, что временная приостановка приема сырья и связанная с ней корректировка добычи никак не повлияли на газоснабжение внутреннего рынка Казахстана.
Все обязательства перед казахстанскими потребителями выполнялись и продолжают выполняться в полном объеме", - отметили в Минэнерго.
Там добавили, что вопрос строительства собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является стратегическим приоритетом.
Принято решение, что проект будет реализовывать АО "НК "КазМунайГаз". В настоящее время ведутся переговоры с участниками Карачаганакского проекта по согласованию технических параметров подключения будущего завода к действующей инфраструктуре месторождения. Ситуация находится под полным контролем правительства Республики Казахстан", - подытожили в Минэнерго.
Напомним, Оренбургский завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак из-за аварийной ситуации на предприятии, возникшей из-за атаки БПЛА. В Минэнерго подчеркнули, что приостановка работы не отразилась на поставках газа в Казахстан.
25.10.2025, 11:25В Казахстане отмечают День Республики 25.10.2025, 11:30401Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе 25.10.2025, 12:0021В Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре 20.10.2025, 17:35416166Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан
