В начале 2026 года в Астане ЛРТ начнет работу - аким столицы

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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения безопасности на дорогах в октябре 2023 года были подписаны законы, вносящие изменения в КоАП и законодательство о дорожном движении. С 4 декабря 2023 года основная часть поправок вступила в силу. С 4 апреля 2025 года вступают в силу дополнения, касающиеся мопедов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Для мопедов предусмотрена обязательная регистрация и получение водительского удостоверения категории "А1". Также введены штрафы за отсутствие регистрационных знаков на электромобилях и требования по созданию зарядных станций для таких автомобилей", - отметили в пресс-службе.





В числе новых правил также ответственность за превышение средней скорости на участках дорог между двумя камерами. За проезд такого участка выше 60 км/ч будет назначен штраф от 5 до 40 МРП (от 18 460 до 147 680 тенге). Также для водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде без прав, или отказавшихся от медосвидетельствования, срок запрета на сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения увеличен до 7 лет.





МВД активно использует современные технологии для контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе автоматические камеры фиксации нарушений ПДД, которых в стране уже более 25 тыс. Применение таких камер позволило выявить 69% всех нарушений на дорогах.





Усовершенствованы подготовка водителей и борьба с нарушениями ПДД. Для повышения качества подготовки водителей исключена самоподготовка, а обучение теперь только через сертифицированные автошколы. Все автошколы и курсанты теперь регистрируются в единой информационной системе МВД, что исключает возможность подделки свидетельств. Работа по переходу на электронные свидетельства об окончании курсов обучения и медицинские заключения, которые теперь будут выдаваться в электронном формате Министерством здравоохранения, также активно продолжается.