20.12.2024, 16:48 48541
В начале 2026 года в Астане ЛРТ начнет работу - аким столицы
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Астаны Женис Касымбек в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заявил, что полный запуск легкорельсового транспорта в столице ожидается в 2026 году, передает корреспондент агентства.
Вся инфраструктура ЛРТ будет уже летом готова. Сейчас идет укладка рельс. Весной начнутся работы по сигнализации. Первые поезда будут приходить уже в августе-сентябре следующего года. Мы планируем, что осенью 15 составов придет. Техническое движение будет открыто в конце следующего года с полным запуском в рабочем варианте в начале 2026 года", - сообщил Женис Касымбек.
Глава города также высказался о стоимости проезда в ЛРТ.
Изначально, когда проект планировался, ожидался поток примерно 20 тысяч пассажиров в сутки. Мы видим, что этот поток будет гораздо больше. Уже сегодня видно это, возможно, в разы, поэтому стоимость будет пересчитываться", - добавил он.
Напомним, бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге. Строительством занялась китайская China Construction Sixth Bureau.
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21.12.2024, 12:37 10486
В Казахстане назначен новой министр нацэкономики
Фото: eec.eaeunion.org
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Серик Жумангарин назначен новом министром национальной экономики страны, сообщает Акорда.
Указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Он также освобожден от ранее занимаемой должности.
Серик Жумангарин родился в 1969 году в Актобе. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "Экономика". Также получил степень магистра делового администрирования в Международной академии бизнеса.
Занимался предпринимательской деятельностью. Работал председателем Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан, вице-министром национальной экономики Республики Казахстан, председателем Агентства по защите и развитию конкуренции.
Дополнено 21.12.2024, 13.32
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил коллективу Министерства национальной экономики нового руководителя ведомства Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства страны.
В ходе представления Серика Жумангарина руководитель правительства обозначил, что приоритетной задачей ведомства на предстоящий период является выполнение поручения главы государства по обеспечению динамичного экономического роста. На сегодня экономика демонстрирует устойчивую тенденцию роста. Поручено усилить работу по структурному изменению экономики, повышению эффективности бюджетной, налоговой политики и уровня прогнозирования бюджетных параметров", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, Министерству национальной экономики для обеспечения роста экономики в приоритетных отраслях необходимо проводить сбалансированную политику поддержки бизнеса, взвешенную политику тарифного регулирования.
Ранее Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики.
21.12.2024, 11:31 15621
Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики
Фото: gov.kz
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Байбазарова от должности министра национальной экономики страны, сообщает Акорда.
Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Напомним, на должность главы Миннацэкономики Байбазарова назначили в феврале 2024
20.12.2024, 20:11 42171
Избран микрофинансовый омбудсмен Казахстана
Должность получила Назгуль Естеусизова
Фото: АРРФР РК
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам заседания совета представителей большинством голосов микрофинансовым омбудсменом избрана Назгуль Естеусизова, сообщает АРРФР РК.
Назгуль Естеусизова имеет высшее экономическое и юридическое образование, является магистром юридических наук. Имеет стаж работы в банковском секторе. До избрания микрофинансовым омбудсменом занимала должность председателя Национальной палаты коллекторов Казахстана.
Напомним, в 2024 году Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят ряд законодательных изменений, направленных на защиту прав заемщиков, в том числе для создания института микрофинансового омбудсмена.
Его основная цель - обеспечить защиту прав граждан и помочь в досудебном урегулировании споров. Микрофинансовый омбудсмен будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, включая вопросы урегулирования просроченной задолженности и споры с коллекторскими агентствами.
20.12.2024, 12:12 59086
Свыше 54 тысяч фактов нарушения законодательства выявлено за год в Казнете - Балаева
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - C начала года на онлайн-платформах было выявлено более 54,5 тысяч фактов нарушения законодательства, около трети из которых было удалено, сообщила в интервью газете "Казахстанская правда" министр культуры и информации Аида Балаева.
Действительно, это глобальный, признанный многими международными организациями вызов, с которым сталкивается весь мир, включая Казахстан. При этом законодательная база нашей страны предоставляет реальные рычаги, позволяющие выявлять и противостоять негативному контенту. Министерством ведется активное взаимодействие с популярными платформами из-за растущей проблемы вредного контента для детей в онлайн-пространстве. Встречи с собственниками онлайн-платформ "ВКонтакте", Mail.ru, "Одноклассники", TikTok, руководством компании Meta, владельцем Facebook, Instagram и WhatsApp, позволили озвучить новые требования к их деятельности со стороны Республики Казахстан", - сообщила министр.
По ее словам, мониторинг продукции СМИ ведется в режиме 24/7.
После выявления нарушений в адрес администраций интернет-ресурсов направляются предупреждения об их устранении, а в случаях игнорирования предупредительных писем доступ к материалам и интернет-ресурсам прекращается в порядке, установленном Законом РК "О связи", - пояснила глава ведомства.
Она подчеркнула, что работа в данном направлении продолжается непрерывно и будет только усиливаться.
Ранее сообщалось, что лишь 16% казахстанских родителей знают о переписке детей с незнакомцами в Сети. Более четверти родителей рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей. В опросе, проведенном Kazakhstan Today, 85% респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в соцсетях и интернет-ресурсах.
20.12.2024, 08:42 71976
Когда вступят в силу требования об обязательной регистрации мопедов в РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения безопасности на дорогах в октябре 2023 года были подписаны законы, вносящие изменения в КоАП и законодательство о дорожном движении. С 4 декабря 2023 года основная часть поправок вступила в силу. С 4 апреля 2025 года вступают в силу дополнения, касающиеся мопедов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Для мопедов предусмотрена обязательная регистрация и получение водительского удостоверения категории "А1". Также введены штрафы за отсутствие регистрационных знаков на электромобилях и требования по созданию зарядных станций для таких автомобилей", - отметили в пресс-службе.
В числе новых правил также ответственность за превышение средней скорости на участках дорог между двумя камерами. За проезд такого участка выше 60 км/ч будет назначен штраф от 5 до 40 МРП (от 18 460 до 147 680 тенге). Также для водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде без прав, или отказавшихся от медосвидетельствования, срок запрета на сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения увеличен до 7 лет.
МВД активно использует современные технологии для контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе автоматические камеры фиксации нарушений ПДД, которых в стране уже более 25 тыс. Применение таких камер позволило выявить 69% всех нарушений на дорогах.
Усовершенствованы подготовка водителей и борьба с нарушениями ПДД. Для повышения качества подготовки водителей исключена самоподготовка, а обучение теперь только через сертифицированные автошколы. Все автошколы и курсанты теперь регистрируются в единой информационной системе МВД, что исключает возможность подделки свидетельств. Работа по переходу на электронные свидетельства об окончании курсов обучения и медицинские заключения, которые теперь будут выдаваться в электронном формате Министерством здравоохранения, также активно продолжается.
19.12.2024, 16:37 101661
Euronews будет способствовать продвижению диалога между Центральной Азией и Европейским союзом - Токаев
Вопросы сотрудничества Казахстана и Euronews обсудил президент с председателем совета директоров канала
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил вопросы сотрудничества Казахстана и Euronews с председателем совета директоров канала Педро Варгасом Давидом, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев назвал открытие регионального хаба Euronews в Казахстане весьма важным событием, которое предоставит новые возможности для более широкого ознакомления мирового зрителя с экономическим, культурным и туристическим потенциалом не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.
Президент обратил внимание, что медиаплатформа будет способствовать продвижению диалога и взаимопонимания между странами региона и Европейским союзом.
В свою очередь Педро Варгас Давид рассказал о планах по реализации проекта Euronews Academy, направленного на обучение казахстанских журналистов современным технологиям и привитие им высоких профессиональных стандартов, что послужит повышению конкурентоспособности отечественной медиасферы.
Глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в подготовке квалифицированных специалистов, способных эффективно работать в условиях глобализации информационной среды.
Ранее в Астане состоялась торжественная церемония открытия регионального офиса телеканала Euronews.
19.12.2024, 13:30 107426
Пожизненные сроки за наркопреступления и лицензирование детсадов: сенаторы приняли ряд новых законов
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили поправки, касающиеся незаконного оборота наркотиков, образования и защиты прав ребенка, биржевой торговли и дипломатической службы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В частности, депутаты одобрили изменения и дополнения по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.
Поправки вводят новое понятие "сильнодействующее вещество" (природного, синтетического и биосинтетического происхождения).
Также ужесточается наказание для организаторов наркобизнеса и изготовителей наркотиков - от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Смягчается наказание для "закладчиков". Чаще всего эти люди вовлекаются в преступления ввиду легкомыслия и не имеют никакого отношения к "наркобаронам".
Вводятся более строгие меры уголовной ответственности для должностных лиц, совершивших преступление с использованием служебного положения, также вплоть до пожизненного заключения.
Поправки по вопросам госнаград, образования и защиты прав ребенка
- Совершенствуются механизмы защиты прав детей-сирот.
- Устанавливается уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования.
- Законодательно закрепляются формы онлайн-обучения и академической мобильности студентов.
- С 1 января 2027 года вводится лицензировании детских садов.
Поправки, связанные с вопросами дипломатической службы
- Совершенствуются механизмы защиты ветеранов дипломатической службы.
- Вводится доплата за знание редких иностранных языков.
- Уточняются вопросы поступления на дипломатическую службу.
Изменения и дополнения в законодательство о биржевой торговле
- Определяются основные нормы регулирования в сфере деятельности товарных бирж.
- Вводится лицензирование брокеров и клиринговых центров товарных бирж.
- Также будет вестись список недобросовестных участников биржевых торгов.
Все поправки одобрены сенаторами и направлены на подпись главе государства.
19.12.2024, 12:17 103426
Повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз планируют с 2026 года
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК вновь предлагает повысить верхний предел базы для исчисления взносов в систему ОСМС с 10 до 50 МЗП.
Соответствующие поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 января 2025 года.
В результате в систему ОСМС поступит дополнительно порядка 234 млрд тенге в год и произойдет переход от регрессивного обложения ставками взносами ОСМС на плоскую шкалу обложения.
Решение о повышении верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС - необходимый шаг, направленный на обеспечение стабильности и устойчивости системы ОСМС. Эти изменения коснутся не всех, а порядка 9% всех наемных работников и их работодателей. Этот шаг также важен с точки зрения справедливого распределения финансовой нагрузки. В настоящее время человек с заработной платой 800 тысяч тенге платит взносы в размере 16 тысяч тенге, что почти равняется взносам человека с доходом более 1 миллиона тенге - 17 тысяч тенге. Это несоответствие устраняется новым подходом, который позволит более справедливо распределить нагрузку, особенно для поддержки более уязвимых слоев населения", - пояснили в Минздраве.
Таким образом, предлагаемый проект закона позволит:
- расширить государственные гарантии в части ранней диагностики социально-значимых заболеваний;
- повысить доступность медицинской помощи в системе ОСМС для 1 млн человек;
- обеспечить простоту и понятность пакетов медицинской помощи, повысить финансовую устойчивость системы здравоохранения с одновременным созданием стимулов для полноценного участия граждан в системе ОСМС.
Ранее Минздрав уже выступал с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых - неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
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