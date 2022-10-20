На строительство ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге

Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование ЛРТ продолжается, на его строительство выделили еще 20 млрд тенге, сообщил на брифинге с журналистами премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По мере того как эти деньги будут осваиваться, мы будем смотреть на эффективность их освоения, достижение тех целей и задач, которые стоят в рамках этого проекта. После этого будем поэтапно выделять дополнительные средства с тем, чтобы завершить этот проект в том объеме, в котором мы запланировали", - цитирует премьер-министра Telegram-паблик Astanovka98.
Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, какое решение приняли по поводу ЛРТ в столице. Он сообщил, что из всех предложенных вариантов самый целесообразный - достроить ЛРТ с учетом финансовых обязательств и потраченных средств. Однако, по словам акима, проект оптимизировали, из 18 станций оставили 8, а из 19 запланированных подвижных составов оставили 5.
Напомним, 7 сентября 2021 года ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве ЛРТ. В их числе помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ даже в качестве свидетелей.
30 июня 2021 года стало известно о том, что в Нур-Султане возобновили строительство ЛРТ. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств.
28 мая 2021 года в Нур-Султане огласили приговор подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве ЛРТ. Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.
7 октября прошлого года апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу "Астана LRT" и постановил возобновить расследование.
В этом же месяце казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова, обвиняемых в хищениях по делу "Астана-LRT", объявили в международный розыск по линии Интерпола. Однако спустя два месяца антикоррупционная служба Казахстана заявила, что экстрадиция подозреваемых усложнилась.
В декабре адвокат Джохар Утебеков сообщил, что один из осужденных по делу "Астана LRT" Талгат Ашим вышел на свободу.
11 января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему.