Алтай Кульгинов рассказал, что будет с LRT в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, какое решение приняли по поводу LRT в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алтай Кульгинов в интервью Tengrinews.kz отметил, что проект LRT капиталоемкий, с историей. После поручения президента был проведен дополнительный анализ со специалистами, что делать дальше, рассмотрено несколько вариантов.

Один из них - вариант демонтажа. Каждая опора весит 220 тонн, таких опор построено свыше 500. Много денег потрачено на строительно-монтажные работы, которые, кстати, получены в заем.

Его мы погашаем из республиканского и местного бюджетов, около 475 миллионов долларов. Если демонтировать, то государственные деньги будут потрачены неэффективно", - рассказал аким столицы.

Был рассмотрен и урбанистический проект - общественное или пешеходное пространство.

Пришли к тому, что с учетом потраченных средств это будет супердорогой проект. А учитывая наши климатические условия, будет работать только в летнее время. Следует отметить, что при реализации данного варианта мы бы не смогли реализовать его на всей протяженности - 22 километра", - сказал Кульгинов.

Следующий вариант - альтернативный вид транспорта - запуск электроавтобусов на эстакаде.

Но наши партнеры - консорциум китайских компаний - не согласились с данным вариантом, аргументируя, что инженерные конструкции изначально спроектированы только под легкорельсовый транспорт, поэтому этот вариант тоже отпадает. Вернулись к первоначальному проекту LRT. Посмотрели и учли ежегодную динамику роста числа жителей, увеличение автотранспорта. Сейчас видим заторы на основных магистральных артериях города. Также учитывая, что этот район активно развивается, в том числе построена новая мечеть на 30 тысяч человек, ТРЦ Mega Silk Way, спортивные и медицинские объекты. Далее по улице Сыганак - ТРЦ "Абу-Даби Плаза", башня "Казахстан", вся аллея "Мынжылдык", которая в течение 5-7 лет будет застроена до нового вокзала. Учитывая вышесказанное, данная линия легкорельсового транспорта будет востребована уже в ближайшей перспективе", - сказал аким столицы.

Он добавил, что по условиям договора все расчеты осуществляются в иностранной валюте, первоначально по этому проекту заем от Китайского банка развития на 20 лет был под 4,9 процента в долларах.

В целях экономии в 2019 году мы перевели заем из иностранного банка в наши, казахстанские, тем самым снизили процент до 3,25. Если бы мы платили 20 лет, то проект обошелся бы в 2,6 миллиарда долларов. Теперь мы перешли на внутренний заем", - сказал Алтай Кульгинов.

По словам градоначальника, в Центр урбанистики поступило свыше 400 предложений от общественности и экспертов. Свыше 51 процента - за завершение проекта, 42 процента - за альтернативные варианты, 7 процентов - за полный снос. Получили предложения также от международных транспортных организаций.

Отмечается, что с момента подписания контракта Казахстан выдал аванс китайскому консорциуму в размере 377 миллионов долларов. Этот аванс должен быть задействован, когда 60 процентов объема работ будут выполнены, сейчас аванс не задействован.

Если мы расторгаем договор, это грозит нам международным арбитражем. Это международные договоры, и они должны выполняться. Еще мы должны китайскому консорциуму за выполненные строительно-монтажные работы 116 миллионов долларов, но еще не отдали этот долг. Порядка 1 миллиарда уже потрачено с учетом займа, аванса, проделанной работы. Точку невозврата мы прошли, целесообразно достроить проект LRT. Мы также изучили международный опыт. Например, в европейских городах также в начале строительства аналогичного вида транспорта была критика, а как построили, стал пользоваться спросом", - сказал Кульгинов.

Он резюмировал, что из всех вариантов целесообразно достроить с учетом финансовых обязательств и потраченных средств. Однако, по словам акима, проект оптимизировали, из 18 станций оставляем 8. Из 19 запланированных подвижных составов (один состав состоит из 4 вагонов) на первом этапе достаточно 5 составов. Интервал составит 15 минут.

Чтобы достроить первоначальный проект, нужно было свыше 1 миллиарда долларов. С учетом оптимизации нужно 577 миллионов долларов на завершение.

Китайские партнеры говорят, если мы будем обеспечивать непрерывное финансирование, то с момента начала строительства в течение двух лет достроят и сдадут в эксплуатацию", - сказал аким Нур-Султана.

Кроме того, по словам Алтая Кульгинова, утверждена концепция комплексной транспортной схемы. Это строительство мостов, развязок, развитие общественного транспорта.

Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ даже в качестве свидетелей.

30 июня стало известно о том, что в Нур-Султане возобновили строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств. 28 мая в Нур-Султане огласили приговор подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве LRT.

Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

7 октября прошлого года апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу "Астана LRT" и постановил возобновить расследование.

В этом же месяце казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова, обвиняемых в хищениях по делу "Астана-LRT", объявили в международный розыск по линии Интерпола. Однако спустя два месяца антикоррупционная служба Казахстана заявила , что экстрадиция подозреваемых усложнилась.

В декабре адвокат Джохар Утебеков сообщил , что один из осужденных по делу "Астана LRT" Талгат Ашим вышел на свободу.