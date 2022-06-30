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Алтай Кульгинов рассказал, что будет с LRT в Нур-Султане

29.06.2022, 17:52 22966
Алтай Кульгинов рассказал, что будет с LRT в Нур-Султане
Фото: Wikimedia.ru
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, какое решение приняли по поводу LRT в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алтай Кульгинов в интервью Tengrinews.kz отметил, что проект LRT капиталоемкий, с историей. После поручения президента был проведен дополнительный анализ со специалистами, что делать дальше, рассмотрено несколько вариантов.
 
Один из них - вариант демонтажа. Каждая опора весит 220 тонн, таких опор построено свыше 500. Много денег потрачено на строительно-монтажные работы, которые, кстати, получены в заем. 
 

Его мы погашаем из республиканского и местного бюджетов, около 475 миллионов долларов. Если демонтировать, то государственные деньги будут потрачены неэффективно", - рассказал аким столицы.

 
Был рассмотрен и урбанистический проект - общественное или пешеходное пространство. 
 

Пришли к тому, что с учетом потраченных средств это будет супердорогой проект. А учитывая наши климатические условия, будет работать только в летнее время. Следует отметить, что при реализации данного варианта мы бы не смогли реализовать его на всей протяженности - 22 километра", - сказал Кульгинов.

 
Следующий вариант - альтернативный вид транспорта - запуск электроавтобусов на эстакаде. 
 

Но наши партнеры - консорциум китайских компаний - не согласились с данным вариантом, аргументируя, что инженерные конструкции изначально спроектированы только под легкорельсовый транспорт, поэтому этот вариант тоже отпадает. Вернулись к первоначальному проекту LRT. Посмотрели и учли ежегодную динамику роста числа жителей, увеличение автотранспорта. Сейчас видим заторы на основных магистральных артериях города. Также учитывая, что этот район активно развивается, в том числе построена новая мечеть на 30 тысяч человек, ТРЦ Mega Silk Way, спортивные и медицинские объекты. Далее по улице Сыганак - ТРЦ "Абу-Даби Плаза", башня "Казахстан", вся аллея "Мынжылдык", которая в течение 5-7 лет будет застроена до нового вокзала. Учитывая вышесказанное, данная линия легкорельсового транспорта будет востребована уже в ближайшей перспективе", - сказал аким столицы.

 
Он добавил, что по условиям договора все расчеты осуществляются в иностранной валюте, первоначально по этому проекту заем от Китайского банка развития на 20 лет был под 4,9 процента в долларах. 
 

В целях экономии в 2019 году мы перевели заем из иностранного банка в наши, казахстанские, тем самым снизили процент до 3,25. Если бы мы платили 20 лет, то проект обошелся бы в 2,6 миллиарда долларов. Теперь мы перешли на внутренний заем", - сказал Алтай Кульгинов.

 
По словам градоначальника, в Центр урбанистики поступило свыше 400 предложений от общественности и экспертов. Свыше 51 процента - за завершение проекта, 42 процента - за альтернативные варианты, 7 процентов - за полный снос. Получили предложения также от международных транспортных организаций.
 
Отмечается, что с момента подписания контракта Казахстан выдал аванс китайскому консорциуму в размере 377 миллионов долларов. Этот аванс должен быть задействован, когда 60 процентов объема работ будут выполнены, сейчас аванс не задействован.
 

Если мы расторгаем договор, это грозит нам международным арбитражем. Это международные договоры, и они должны выполняться. Еще мы должны китайскому консорциуму за выполненные строительно-монтажные работы 116 миллионов долларов, но еще не отдали этот долг. Порядка 1 миллиарда уже потрачено с учетом займа, аванса, проделанной работы. Точку невозврата мы прошли, целесообразно достроить проект LRT. Мы также изучили международный опыт. Например, в европейских городах также в начале строительства аналогичного вида транспорта была критика, а как построили, стал пользоваться спросом", - сказал Кульгинов.

 
Он резюмировал, что из всех вариантов целесообразно достроить с учетом финансовых обязательств и потраченных средств. Однако, по словам акима, проект оптимизировали, из 18 станций оставляем 8. Из 19 запланированных подвижных составов (один состав состоит из 4 вагонов) на первом этапе достаточно 5 составов. Интервал составит 15 минут.
 
Чтобы достроить первоначальный проект, нужно было свыше 1 миллиарда долларов. С учетом оптимизации нужно 577 миллионов долларов на завершение. 
 

Китайские партнеры говорят, если мы будем обеспечивать непрерывное финансирование, то с момента начала строительства в течение двух лет достроят и сдадут в эксплуатацию", - сказал аким Нур-Султана.

 
Кроме того, по словам Алтая Кульгинова, утверждена концепция комплексной транспортной схемы. Это строительство мостов, развязок, развитие общественного транспорта. 
 
Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ даже в качестве свидетелей. 
 
30 июня стало известно о том, что в Нур-Султане возобновили строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств. 28 мая в Нур-Султане огласили приговор подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве LRT. 
 
Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта. 
 
7 октября прошлого года апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу "Астана LRT" и постановил возобновить расследование. 
 
В этом же месяце казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова, обвиняемых в хищениях по делу "Астана-LRT", объявили в международный розыск по линии Интерпола. Однако спустя два месяца антикоррупционная служба Казахстана заявила, что экстрадиция подозреваемых усложнилась. 
 
 В декабре адвокат Джохар Утебеков сообщил, что один из осужденных по делу "Астана LRT" Талгат Ашим вышел на свободу. 
 
11 января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему.
 

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В Актобе прошли учебно-методические сборы по организации территориальной обороны

30.06.2022, 22:07 506
Фото: МО РК
АКТОБЕ. 30 ИЮНЯ - Трехдневные учебно-методические сборы были организованы на базе бригады территориальной обороны Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В них приняли участие начальники отделов территориальных войск управлений командующих войсками региональных командований и Десантно-штурмовыми войсками, командиры бригад теробороны, представители местных исполнительных органов, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
Мероприятие нацелено на повышение качества подготовки системы территориальной обороны к ее развертыванию при возникновении различных кризисных ситуаций.
 

С принятием в 2015 году указа главы государства об интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности страны учебно-методические сборы со специалистами территориальной обороны проводятся во второй раз. При этом впервые в мероприятии приняли участие помощники акимов по вопросам военной безопасности и обороны областей и городов, а также начальники отделов территориальных войск управлений командующих войсками региональных командований и Десантно-штурмовых войск", - отметил заместитель начальника Департамента территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных сил полковник Бауыржан Саконов.

 
В ходе сборов были проведены занятия по вопросам развертывания, слаженности и взаимодействия сил и средств территориальной обороны. Рассмотрен проект правил применения территориальных войск, проверен уровень профессиональной подготовки участников сборов.
 
Таким образом, участники сборов повысили знания и практические навыки организации планирования и подготовки территориальной обороны, развертывания, слаживания частей и подразделений, управления ими в ходе выполнения учебно-боевых задач.
 

Максимально завысили цены - АЗРК ведет расследование в отношении операторов Kcell и Tele2

30.06.2022, 18:14 3696
Максимально завысили цены - АЗРК ведет расследование в отношении операторов Kcell и Tele2
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - 17 июня антимонопольный департамент по Алматы открыл расследование в отношении АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" в части установления монопольно высоких цен, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В отношении АО "Кселл": в связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи Агентством по защите и развитию конкуренции проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы. Установлено доминирующее положение группы АО "Казахтелеком" (более 35%), в состав которого входят АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", сообщает пресс-служба АЗРК.
 
АО "Кселл" за анализируемый период установило максимально высокую цену на услуги сотовой связи (в среднем 756 тенге) и мобильного интернета (в среднем 1765 тенге).
 
К примеру, у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла 332 тенге, на услуги мобильного интернета - в среднем 1022 тенге.
 
Расследование в отношении АО "Кселл" открыто по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и мобильного интернета.
 
В отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис": по итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено превышение цены ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" по сравнению с остальными операторами связи. Операторы связи в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03%. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу АО "Казахтелеком": ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл" по сравнению с ТОО "КаР-Тел". Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл".
 
Открыто расследование в отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки.
 

Около 430 казахстанских военнослужащих примут участие в миротворческой операции ООН в Африке

30.06.2022, 16:31 5821
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Участие казахстанских военнослужащих в операциях в ЮАР, Конго и Мали будет способствовать повышению международного авторитета и роли Казахстана в вопросах обеспечения глобального мира и безопасности, заявил начальник департамента международного сотрудничества МО РК полковник Олжас Кусаинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в миротворческий контингент ВС войдут штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения совокупной численностью порядка 430 военнослужащих. Они примут участие в миссиях ООН по стабилизации обстановки в Африке, где получат опыт, который будет использован для совершенствования боевой выучки войск. 
 

Развертывание будет осуществляться поэтапно. Конкретное подразделение, включая численность, вооружение, военную технику, имущество и операцию ООН, будет определено после проработки с секретариатом ООН и прописано в международных договорах", - подчеркнул Кусаинов.

 
Отбор кандидатов будет проходить на добровольной основе из числа военнослужащих-контрактников, прошедших соответствующую миротворческую подготовку.

 
Напомним, Казахстан направит в ряд стран миротворческий контингент. 


 

Казахстан направит в ряд стран миротворческий контингент

30.06.2022, 10:06 10791
Казахстан направит в ряд стран миротворческий контингент
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение о направлении в ряд стран миротворческого контингента от Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На совместном заседании палат парламента Республики Казахстан обсуждают инициативу президента по отправке ограниченного контингента военнослужащих в рамках миссий Организации Объединенных Наций в Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Мали и Ливан. 
 
Как сообщил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, от Казахстана для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН направят 430 военнослужащих. При этом он отметил, что во время участия в миссиях военнослужащим выплачивается трехкратная заработная плата.
 
Он рассказал, что Казахстан готов выделить отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН. 
 
Глава оборонного ведомства пояснил, что оценка и отбор состоят из нескольких этапов. От Казахстана в ООН поданы пять подразделений. Все они находятся на разных уровнях подготовки.
 

Мы наши подразделения будем отправлять не сразу, а по заявке. Нам будет даваться оценка по готовности к выполнению миссии", - сказал Жаксылыков.

 
Он также сообщил, что с 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д-Ивуаре и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 520 казахстанских военнослужащих служат в миссии временных сил ООН в Ливане в составе миротворческого подразделения. Сейчас в миссиях ООН в Западной Сахаре и временных сил в Ливане проходят службу 6 и 9 казахстанских военнослужащих соответственно.
 
Жаксылыков добавил, что руководство ООН дало высокую оценку уровню подготовленности казахстанских военнослужащих и готово поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН.
 
Парламент поддержал инициативу президента.
 

В Нур-Султане состоялось внеочередное заседание межведомственной комиссии Совбеза

29.06.2022, 19:49 20566
В Нур-Султане состоялось внеочередное заседание межведомственной комиссии Совбеза
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - В Министерстве обороны под руководством министра генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прошло внеочередное заседание межведомственной комиссии Совета безопасности, посвященное вопросам военной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В заседании приняли участие первый заместитель секретаря Совета безопасности Мурат Баймукашев, члены межведомственной комиссии, представители силовых структур, министерств иностранных дел, индустрии и инфраструктурного развития, по чрезвычайным ситуациям и национальной экономики, сообщает пресс-служба Минобороны
 
В связи с поручением президента Касым-Жомарта Токаева были рассмотрены вопросы планирования, организации и диверсификации закупок вооружения, военной техники и боеприпасов на 2022 год.
 
Также члены межведомственной комиссии были проинформированы о ходе реализации стратегических и программных документов военного планирования и необходимости их корректировки с учетом изменений геополитической ситуации в мире и регионе.
 
По итогам заседания выработаны соответствующие рекомендации государственным органам по принятию упреждающих мер. В условиях разбалансировки мировых рынков они направлены на поддержание темпов перевооружения, сохранение производственно-технологического потенциала отечественного ОПК, обеспечение комплексного и системного развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.
 

Решить вопрос финансирования программы "АртСпорт" требуют депутаты

29.06.2022, 19:33 21101
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Депутат мажилиса Константин Авершин обратился к вице-премьеру Ералы Тугжанову с просьбой решить вопрос финансирования спортивных секций и творческих кружков для детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мажилисмен напомнил, что концепцию финансирования сферы массового детского спорта и творчества еще в 2020 году озвучил в послании глава государства.
 
С мая 2021 года при активном участии гражданского общества, предпринимателей и родителей реформа начала активно воплощаться в жизнь. Но халатное отношение операторов в лице региональных управлений культуры и спорта к реализации программы привело к тому, что уже в октябре выдача ваучеров детям была приостановлена по причине недостаточного выделения средств.
 
На 2022 год вновь не были предусмотрены достаточные средства для детского творческого и спортивного заказа.
 

Эти крайне негативные действия акиматов сопровождаются попытками Министерства культуры и спорта изменить действующие НПА в сторону ухудшения. При этом миллиардные бюджеты профессиональных клубов остаются для чиновников "священной коровой", - сказал Константин Авершин.

 
Мажилисмен требует от правительства:
 
  • восстановить подушевое финансирование детских спортивных секций и творческих кружков;
  • продолжить работу по утвержденным ранее тарифам подушевого финансирования программы ArtSport;
  • ввести реестр добросовестных поставщиков услуг по программе ArtSport;
  • усилить контроль за фактическим посещением секций и творческих кружков.
 

28 июня активисты госпрограммы "АртСпорт" написали открытое обращением к генпрокурору и президенту РК, в котором выступили против поправок в программу, внесенных Министерством культуры и спорта. По их мнению, в настоящее время права 85% детей, желающих посещать бесплатные кружки и секции, нарушены. 
 
Казахстанский журналист и блогер Денис Кривошеев написал в Telegram, какие средства выделяются из бюджета страны на подготовку казахстанских сборных. По словам блогера, государство в лице региональных властей, фонда "Самрук Казына", Национального олимпийского комитета и других ведомств тратит миллиарды тенге на казахстанские сборные, однако результаты их выступлений оставляют желать лучшего.
 

Смаилов призвал зарубежные компании инвестировать в Казахстан

29.06.2022, 18:20 22391
Смаилов призвал зарубежные компании инвестировать в Казахстан
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на панельной сессии "Инвестиции в энергетическую и продовольственную устойчивость. Казахстанский кейс" конференции Astana Finance Days 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что мировые цены на углеводороды и продукты питания находятся на историческом максимуме, что влияет на качество жизни людей во многих странах, в том числе и в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Осознавая это, мы можем оценить своевременность политических реформ, инициированных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в начале нынешнего года. Эти реформы приведут в свою очередь и к глубоким экономическим преобразованиям в стране", - сказал премьер-министр РК.

 
Глава правительства подчеркнул, что Казахстан, обладая прочной политической и экономической базой, является сегодня "воротами" на крупнейшие мировые рынки объемом более 1 млрд потенциальных потребителей, включая ЕАЭС и Китай, и по праву считается транзитным хабом в Центральной Азии.
 
За годы независимости наша страна привлекла 390 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, причем большую часть из них в последние 10 лет.
 
Так, в 2021 году общий приток инвестиций составил 24 млрд долларов, что на 38% выше, чем годом ранее. При этом вложения в сферу нефти и газа составили лишь 28%, тогда как в 2018-2019 годах их доля была равна 50%.
 

Это указывает на активную диверсификацию экономики страны. Принимая во внимание глобальный поворот событий с ценами на сырьевые товары, нам теперь нужно больше изучать наши энергетические и сельскохозяйственные возможности", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
По словам премьер-министра, значительные природные запасы делают нашу страну важным поставщиком на мировые товарные рынки. Более того, Казахстан занимает 6-е место в мире по площади сельскохозяйственных угодий.
 

Оба сектора являются приоритетными для привлечения инвестиций в создание продуктов высоких переделов. В этой связи правительство создает благоприятные условия и оказывает комплексную поддержку инвесторам, которые приходят в Казахстан", - отметил премьер-министр.

 
Так, в настоящее время в Казахстане создано 13 специальных экономических и 36 индустриальных зон, в которых предусмотрен льготный инвестиционный режим.
 
Кроме того, в стране функционирует международный финансовый центр "Астана", который служит точкой привлечения инвесторов со всего мира за счет созданного режима общего английского права.
 

Правительство приглашает иностранных инвесторов к заключению контрактов и реализации новых проектов. Мы можем гарантировать, что интересы инвесторов будут учитываться в максимально доступном объеме", - заключил Алихан Смаилов.

 

Токаев прибыл с рабочим визитом в Ашхабад

29.06.2022, 14:08 26456
Токаев прибыл с рабочим визитом в Ашхабад
Фото: Акорда
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в VI саммите глав прикаспийских государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает телеграм-канал "Борт№1", в рамках визита лидер Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с ирезидентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и бывшим президентом, председателем Халк маслахаты милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. 

 

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