Антикор: экстрадиция подозреваемых по делу "Астана LRT" усложнилась

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НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Антикоррупционная служба Казахстана прокомментировала информацию относительно розыска экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова и бывшего председателя правления Астана LRT Талгата Ардана, которые были указаны в материалах дела организаторами хищений, выделенных на реализацию проектов LRT в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Антикор, в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц акимата города Астаны и других лиц по фактам хищения денежных средств, выделенных на реализацию проектов LRT, BRT/ITS, Ардан и Султанбеков объявлены в международный розыск по "красному бюллетеню" (с целью ареста и экстрадиции).

Проведенными мероприятиями установлено, что Ардан находится в Турции. Судом заочно выдана санкция на его арест. Правоохранительными органами данного государства проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем установлено, что Султанбеков находится на территории США. Об его задержании и экстрадиции неоднократно были направлены ходатайства.

Однако, по законодательству США наличие "красного бюллетеня" не является основанием для задержания разыскиваемого, если он не нарушил миграционного режима. Кроме того, экстрадиция нашего гражданина усложняется отсутствием двустороннего соглашения о выдаче преступников. Данный вопрос прорабатывается уполномоченным органом", - говорится в сообщении.





Кроме того, в октябре этого года Талгата Ардана и Каната Султанбекова, обвиняемых в хищениях по делу "Астана-LRT", объявили в международный розыск по линии Интерпола





Однако в СМИ появилась информация, что разыскиваемые отсутствуют на сайте Интерпола. Антикор в свою очередь отметил, что согласно требованиям и правилам Международной Организации уголовной полиции – Интерпол, сведения о розыске преступника на публичном веб-сайте Интерпола и их публикации подлежат лица, совершившие преступления, вызвавшие большой общественный резонанс, а также представляющие высокую общественную опасность (убийство, терроризм, экстремизм и другое). Именно эти критерии служат основанием для включения разыскиваемых лиц в общедоступный список.





Окончательное решение о публикации сведений на публичном веб-сайте принимается генеральным секретариатом Интерпола (Лион, Франция). Таким образом, отсутствие разыскиваемых лиц Султанбекова и Ардан на публичном сайте не означает их отсутствие в базе данных Интерпола", - заключил Антикор.





В мае этого года в Нур-Султане состоялось оглашение приговора подсудимым в деле о хищениях.