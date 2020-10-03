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Дело о хищении 5,8 млрд тенге при реализации проекта LRT в Нур-Султане передано в суд

02.10.2020 10018
Дело о хищении 5,8 млрд тенге при реализации проекта LRT в Нур-Султане передано в суд
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц акимата Астаны, ТОО "Астана LRT" и других по факту хищения 5,8 млрд тенге при реализации проекта легкорельсового транспорта, передает Kazakhstan Today.
 
Суду предано семь лиц. Султанбеков Канат и Ардан Талгат находятся в международном розыске с мерой пресечения "содержание под стражей". 
 

Окончательное решение о степени виновности каждого фигуранта дела будет определено судом. Иная информация в интересах следствия и в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит", - прокомментировали в ведомстве.

 
Напомним, 8 октября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT, как отметил глава государства, очень спорный и экономически непонятный.
 

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