Дело о хищении 5,8 млрд тенге при реализации проекта LRT в Нур-Султане передано в суд

Суду предано семь лиц. Султанбеков Канат и Ардан Талгат находятся в международном розыске с мерой пресечения "содержание под стражей".
Окончательное решение о степени виновности каждого фигуранта дела будет определено судом. Иная информация в интересах следствия и в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, 8 октября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT, как отметил глава государства, очень спорный и экономически непонятный.
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