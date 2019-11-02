Сумма хищений при строительстве ЛРТ превысила миллиард тенге

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Количество фигурантов в деле по строительству ЛРТ увеличилось до шести человек , сумма ущерба, нанесенного государству превысила миллиард тенге, передает Kazakhstan Today.

"Подходит к завершению ряд экспертиз. Сумма ущерба в разы выросла, составляет уже более одного миллиарда тенге. На сегодняшний день по делу признано шесть подозреваемых, в том числе четверо должностных лиц акимата. Это руководящие должностные лица, бывшие руководящие должностные лица акимата", - сообщил Сергей Перов, руководитель департамента Агентства РК по борьбе с коррупцией.

По информации телеканала КТК , к этому времени известно имя лишь одного подозреваемого. Это бывший глава ТОО "Астана LRT". Талгата Ардана уволили из компании два года назад. Сейчас он находится в международном розыске по линии Интерпола. Остальных фигурантов допрашивают и проводят очные ставки. Повышенное внимание к наземному метро у антикоррупционной службы возникло после критики президента. Касым-Жомарт Токаев назвал проект стоимостью свыше миллиарда долларов спорным и даже сомнительным. Заявленный пассажиропоток в 140 тысяч человек оказался завышенным в 70 раз. И вот, как выяснилось, не обошлось без хищений.

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