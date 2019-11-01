Четверо экс-сотрудников столичного акимата проходят подозреваемыми по делу об ЛРТ

На сегодняшний день по делу 6 подозреваемых, в том числе четверо должностных лиц акимата. Расследование продолжается. Я думаю, что мы по результатам проведем большой брифинг и доведем до общественности результаты", - цитирует Перова Kazpravda.kz.
Он отметил, что четверо подозреваемых - бывшие сотрудники акимата, занимавшие руководящие должности.
Дело расследуется по факту хищения денежных средств, по результатам, я думаю, будет предъявлена окончательная квалификация. Мы планируем в течение месяца завершить все экспертизы и выходить на предъявление квалификации. ЛРТ - это 100%-ное дочернее предприятие акимата, соответственно, будет дана оценка и определена ответственность должностных лиц", - сообщил Перов.
По его данным, подозреваемый Ардан (экс-руководитель "Астана LRT" Талгат Ардан) скрылся и находится в международном розыске. Розыск осуществляется по линии Интерпола.
С остальными подозреваемыми мы работаем. Они не задержаны. Они признаны подозреваемыми и активно сотрудничают со следствием", - добавил спикер.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу о строительстве ЛРТ в Нур-Султане. В ходе расследования Антикоррупционная служба РК выявила новую схему хищений при разработке проектно-сметной документации для строительства ЛРТ.
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