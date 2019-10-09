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Токаев поручил активизировать расследование по делу о строительстве ЛРТ в Нур-Султане

08.10.2019, 12:43 15202
Токаев поручил активизировать расследование по делу о строительстве ЛРТ в Нур-Султане
Фото: bestnews.kz
Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу о строительстве ЛРТ в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.
 

Хотел бы обратиться к Агентству по противодействию коррупции с поручением активизировать расследование. Нужно идти не по верхам, констатируя бегство за границу одних, не замечая других, в частности, руководителей акимата, которые когда-то принимали решение, их подписи наверняка есть", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития столицы.

 
Он добавил, что правительство и акимат приняли решение продолжать реализацию этого "спорного проекта".
 

Другого выхода, как мне докладывают, уже нет, поскольку уже слишком далеко зашли", - отметил Токаев.

 
Напомнив, что протяженность ЛРТ составляет 22,5 километра и к строительству запланировано 18 станций, президент выразил сомнение в целесообразности проекта.
 

Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь бегаете больше. Для чего тогда строить LRT? 18 станций - это значит чуть больше 1 километра один отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим. Я вообще не понимаю, как можно было такой проект пускать в дело", - сказал Токаев, поручив правительству и акимату определить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ, а также составить график и механизм реализации второй очереди.

 
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поручил акиму столицы Алтаю Кульгинову предметно изучить ситуацию со строительством ЛРТ.
 

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