Бывшего главу "Астана LRT" Талгата Ардана разыскивает Интерпол

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - В международный розыск объявлен бывший глава ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан, передает корреспондент Kazakhstan Today.
В отношении бывшего председателя правления ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана следователями департамента Нацбюро по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело, направлено ходатайство на содержание под стражей. Заочное решение суда есть. Он объявлен в международный розыск. Сейчас Интерпол этим вопросом занимается", - проинформировал руководитель "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов на брифинге в правительстве РК.
Как сообщалось ранее, Талгат Ардан лишился высокой должности в указанной компании в июле 2017 года. Он отвечал за развитие транспортной системы города, в том числе и за строительство системы легкорельсового транспорта (LRT).
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