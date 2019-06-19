Токаев поручил акиму столицы предметно изучить ситуацию со строительством LRT

Поручил акиму Нур-Султана Алтаю Кульгинову активизировать работу по социально-экономическому обустройству столицы. Следует более предметно изучить ситуацию вокруг строительства LRT", - написал глава государства в Twitter.
Ранее прежний аким города Бахыт Султанов сообщил, что строительство системы легкорельсового надземного транспорта Astana LRT приостановлено. Как позднее пояснили в акимате, строительство Astana LRT планировалось завершить к концу июня 2020 года. На сегодня часть работ по строительству уже завершена и профинансирована.
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