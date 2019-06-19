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Токаев поручил акиму столицы предметно изучить ситуацию со строительством LRT

18.06.2019, 15:08 8641
Токаев поручил акиму столицы предметно изучить ситуацию со строительством LRT
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму столицы Алтаю Кульгинову предметно изучить ситуацию со строительством LRT, передает Kazakhstan Today.
 

Поручил акиму Нур-Султана Алтаю Кульгинову активизировать работу по социально-экономическому обустройству столицы. Следует более предметно изучить ситуацию вокруг строительства LRT", - написал глава государства в Twitter.

 
Ранее прежний аким города Бахыт Султанов сообщил, что строительство системы легкорельсового надземного транспорта Astana LRT приостановлено. Как позднее пояснили в акимате, строительство Astana LRT планировалось завершить к концу июня 2020 года. На сегодня часть работ по строительству уже завершена и профинансирована.
 

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