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Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - В столичном акимате объяснили причину приостановки строительства линии LRT, передает Kazakhstan Today.

Строительство Astana LRT планировалось завершить к концу июня 2020 года. На сегодня часть работ по строительству уже завершена и профинансирована, пишет Елорда Инфо

Соглашением между казахстанской и китайской сторонами предусмотрено, что проект финансируется за счет займа Государственного банка развития Китая (ГБРК). На сегодня часть работ по строительству уже завершена и профинансирована. В настоящее время идет согласование следующих траншей финансирования между китайским консорциумом и ГБРК, вызвавшее временную задержку финансирования проекта с целью уточнения взаимных требований", - сообщили в акимате Нур-Султана.

Вместе с тем в целях снижения нагрузки на проект и смягчения условий финансирования акимат совместно с правительством РК рассматривают варианты дальнейшей реализации проекта за счет внутренних источников в национальной валюте.

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