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Токаев поставил перед руководством столицы задачи по решению социальных вопросов

13.06.2019, 15:32 7345
Токаев поставил перед руководством столицы задачи по решению социальных вопросов
Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на внеочередном заседании столичного маслихата представил кандидатуру Алтая Кульгинова на должность акима города Нур-Султана. Депутаты поддержали предложение главы государства, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент Казахстана дал высокую оценку деятельности бывшего градоначальника Бахыта Султанова.
 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан я принял решение об освобождении Бахыта Султанова от должности акима города. Прежде всего хотел бы поблагодарить Бахыта Турлыхановича за то, что в столь ответственный период он с честью исполнял свои обязанности и полностью оправдал возложенное на него доверие", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
При этом он отметил, что перед новым руководителем города стоят важные задачи.
 

На должность акима Нур-Султана назначен Алтай Кульгинов. Это молодой специалист, обладающий необходимыми организаторскими способностями и высокой квалификацией. Несколько лет он успешно работал в Западно-Казахстанской области, где пользовался высоким авторитетом среди местных жителей. С учетом его знаний и опыта я принял решение назначить его акимом Нур-Султана", - подчеркнул президент Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев также подробно остановился на вопросах улучшения качества жизни населения.
 

Необходимо основное внимание уделять повышению благосостояния граждан. В ближайшие дни будут приняты важные решения, направленные на решение социальных проблем людей. Столица не должна оставаться в стороне от этих процессов. Напротив, вы должны быть в числе лидеров при решении социальных вопросов", - отметил глава государства.

 
В завершение встречи президент дал новому акиму ряд конкретных поручений. 
 

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