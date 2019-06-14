Токаев поставил перед руководством столицы задачи по решению социальных вопросов

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент Казахстана дал высокую оценку деятельности бывшего градоначальника Бахыта Султанова.
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан я принял решение об освобождении Бахыта Султанова от должности акима города. Прежде всего хотел бы поблагодарить Бахыта Турлыхановича за то, что в столь ответственный период он с честью исполнял свои обязанности и полностью оправдал возложенное на него доверие", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
При этом он отметил, что перед новым руководителем города стоят важные задачи.
На должность акима Нур-Султана назначен Алтай Кульгинов. Это молодой специалист, обладающий необходимыми организаторскими способностями и высокой квалификацией. Несколько лет он успешно работал в Западно-Казахстанской области, где пользовался высоким авторитетом среди местных жителей. С учетом его знаний и опыта я принял решение назначить его акимом Нур-Султана", - подчеркнул президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев также подробно остановился на вопросах улучшения качества жизни населения.
Необходимо основное внимание уделять повышению благосостояния граждан. В ближайшие дни будут приняты важные решения, направленные на решение социальных проблем людей. Столица не должна оставаться в стороне от этих процессов. Напротив, вы должны быть в числе лидеров при решении социальных вопросов", - отметил глава государства.
В завершение встречи президент дал новому акиму ряд конкретных поручений.
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