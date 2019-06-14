Токаев поставил перед руководством столицы задачи по решению социальных вопросов

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на внеочередном заседании столичного маслихата представил кандидатуру Алтая Кульгинова на должность акима города Нур-Султана. Депутаты поддержали предложение главы государства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент Казахстана дал высокую оценку деятельности бывшего градоначальника Бахыта Султанова.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан я принял решение об освобождении Бахыта Султанова от должности акима города. Прежде всего хотел бы поблагодарить Бахыта Турлыхановича за то, что в столь ответственный период он с честью исполнял свои обязанности и полностью оправдал возложенное на него доверие", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом он отметил, что перед новым руководителем города стоят важные задачи.

На должность акима Нур-Султана назначен Алтай Кульгинов . Это молодой специалист , обладающий необходимыми организаторскими способностями и высокой квалификацией. Несколько лет он успешно работал в Западно-Казахстанской области, где пользовался высоким авторитетом среди местных жителей. С учетом его знаний и опыта я принял решение назначить его акимом Нур-Султана", - подчеркнул президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также подробно остановился на вопросах улучшения качества жизни населения.

Необходимо основное внимание уделять повышению благосостояния граждан . В ближайшие дни будут приняты важные решения, направленные на решение социальных проблем людей. Столица не должна оставаться в стороне от этих процессов. Напротив, вы должны быть в числе лидеров при решении социальных вопросов", - отметил глава государства.

В завершение встречи президент дал новому акиму ряд конкретных поручений.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства