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Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Акимом столицы назначен Алтай Кульгинов, передает Kazakhstan Today.

Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича акимом города Нур-Султана", - говорится в указе президента РК Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на сайте Акорды.

Напомним, до этого назначения Кульгинов занимал пост акима Западно-Казахстанской области.

По данным официального сайта акимата ЗКО, Кульгинов родился в 1978 году.

Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по президентской Международной образовательной программе "Болашак". Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

С 2001 по 2008 год - работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С 2008 по 2010 год - заместитель генерального директора ТОО "Алаш Медиа Групп".

С 2010 по 2012 год - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

С 2012 по 2013 год - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

С 2013 по март 2016 года - аким Уральска.

С 26 марта 2016 года - аким Западно-Казахстанской области.

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