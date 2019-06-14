Акимом столицы назначен Алтай Кульгинов

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Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича акимом города Нур-Султана", - говорится в указе президента РК Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на сайте Акорды.
Напомним, до этого назначения Кульгинов занимал пост акима Западно-Казахстанской области.
По данным официального сайта акимата ЗКО, Кульгинов родился в 1978 году.
Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по президентской Международной образовательной программе "Болашак". Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.
С 2001 по 2008 год - работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
С 2008 по 2010 год - заместитель генерального директора ТОО "Алаш Медиа Групп".
С 2010 по 2012 год - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.
С 2012 по 2013 год - заместитель акима Западно-Казахстанской области.
С 2013 по март 2016 года - аким Уральска.
С 26 марта 2016 года - аким Западно-Казахстанской области.
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