Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать до конца года кадровый резерв молодых специалистов, передает Kazakhstan Today.
Вижу свою задачу в том, чтобы выдвинуть в систему управления государством молодых специалистов, в том числе из гражданского сектора. Первый список кадрового резерва из 300 человек будет подготовлен до конца года. Молодёжь - локомотив предстоящих реформ", - написал глава государства в Twitter.
Ранее Токаев поставил задачу поддержать конструктивные молодежные инициативы и предложил учредить международную премию "Волонтер года".
Напомним, 2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства