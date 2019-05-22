Токаев предложил учредить международную премию "Волонтер года"

Я, как президент Республики Казахстан поддерживаю предложение об объявлении "Года волонтеров". Нынешний год станет новым этапом в развитии волонтерства в Казахстане", - сказал президент.
Он напомнил, что Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи, а госорганы взяли на повседневный контроль вопросы образования, профессиональной подготовки, трудоустройства, качественного досуга молодежи.
Правительству и акимам ставлю задачу поддержать конструктивные молодежные инициативы. В столице волонтеры организовали помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Молодежь Актюбинской области запустила движение "150 добрых дел". Волонтеры Мангистауской области помогают пожилым людям, оказали социальную помощь 200 нуждающимся семьям", - отметил глава государства.
По его словам, молодежные патриотические проекты "Елімдісуйемін", "Герои нашего времени", зародившиеся по инициативе молодых людей получили широкое распространение.
Сегодня мне презентовали экочеллендж "Чистые реки Казахстана". Такие проекты нуждаются во всесторонней поддержке. Чтобы стимулировать развитие партнерства волонтерских движений Казахстана и России, предлагаю учредить международную премию "Волонтер года". Премия станет хорошим подспорьем для тех, кто генерирует креативные идеи и проекты", - сказал Токаев.
Он также предложил обсудить возможность создания Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России.
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