Костанай. 21 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанай, передает Kazakhstan Today.
Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область. В ходе визита планируется участие главы государства в казаxстанско-российском форуме молодежного сотрудничества", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Также, по его информации, президент Казаxстана посетит ряд промышленныx предприятий и крестьянскиx xозяйств региона, ознакомится с работой общественной приемной акимата Костаная.
Ранее Токаев посетил Кызылординскую, Западно-Казахстанскую области, Алматы и Алматинскую область.
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