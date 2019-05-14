Президент поручил создать первоклассную инфраструктуру в Западном Казахстане

Уральск. 13 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании в Уральске дал поручения по созданию инфраструктуры, развитию животноводства и другие, передает Kazakhstan Today.

Важно наладить системную работу по привлечению инвестиций. Западно-Казахстанская область должна стать инвестиционно привлекательным регионом страны. Нужно активно работать с инвесторами. Поручаю акиму ускорить создание индустриальной зоны в Уральске", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Вторая обозначенная президентом задача - прорывное развитие агропромышленного комплекса.

Задел для этого есть. Область выходит на международные рынки мясной продукции. Экспорт баранины в страны ЕАЭС и Иран увеличился в 3,5 раза, говядины - на 21%. В регионе имеется большой потенциал для развития мясного животноводства. Поэтому поручаю акиму совместно с правительством принять действенные меры по стимулированию развития агропромышленного комплекса", - сказал Токаев.

Он поручил переориентировать АПК на производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, а также принять меры по переводу сельхозпроизводства на современные технологии.

Третья задача - масштабировать успешное предпринимательство. Более 90% продукции МСБ региона и 80% занятого в нем населения сосредоточены в Уральске и Бурлинском районе. Почему акимы других районов не стимулируют развитие малого бизнеса?" - отметил глава государства.

Он также сообщил, что в этом году за счет иностранных инвестиций в регионе начато строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Поддержав начинание, он дал поручение акимату в рамках Года молодежи обеспечить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов во всех районах области.

Кроме того, по мнению главы государства, в регионе необходимо активизировать жилищную политику. "Поручаю акиму установить жесткий контроль за ходом строительства и распределения доступного жилья. Здесь нужно опираться на институты и механизмы общественного контроля", - сказал Токаев.

Он также указал на то, что в Западно-Казахстанской области только 45% сельских населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением. Акимату совместно с правительством дано поручение в 2020 году довести обеспеченность сел питьевой водой до 80%.

Пятая задача - создание в регионе первоклассной инфраструктуры. Актуальной проблемой области остаются дороги, 70% которых сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Это большая проблема. Считаю такую ситуацию критической. Знаю, что сейчас ведутся работы по реконструкции оренбургской трассы и строительству дорог в трех районах - Казталовском, Жанибекском и Бокейординском. Поручаю правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить эту работу. Вопрос на моем личном контроле", - отметил глава государства.

Он также напомнил, что обеспечение прозрачности и эффективности социальных лифтов для молодежи является ключевым приоритетом.

В этих целях будет сформирован "Президентский кадровый резерв". Мы также создадим условия для самореализации талантливой молодежи в экономике, науке, культуре и спорте", - заключил президент Казахстана.

Как проинформировали в пресс-службе президента, в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Токаев ознакомился с проектом реконструкции международного аэропорта "Орал".

Сообщается, что работы по модернизации аэропорта Уральска, функционирующего с 1979 года, начнутся в июле текущего года и завершатся к концу 2020 года. Согласно плану, площадь терминала будет расширена с 4 тыс. до 7 тыс. квадратных метров, пропускная способность увеличится с 200 до 400 пассажиров в час. Воздушная гавань сможет принимать до 350 тыс. человек в год вместо нынешних 160 тыс.

По мнению президента Казахстана, реконструкция аэропорта послужит важной предпосылкой для формирования благоприятного инвестиционного климата в Западно-Казахстанской области.

Уральск - наши главные ворота в Европу. Чтобы стать привлекательными для иностранных инвестиций, необходимо реализовывать подобные проекты качественно и своевременно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

На модернизацию Международного аэропорта Уральска компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" в рамках исполнения своих социальных обязательств выделила 2,4 млрд тенге.

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