Система Orphus

Президент поручил создать первоклассную инфраструктуру в Западном Казахстане

13.05.2019, 18:53 5212
Уральск. 13 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании в Уральске дал поручения по созданию инфраструктуры, развитию животноводства и другие, передает Kazakhstan Today.
 

Важно наладить системную работу по привлечению инвестиций. Западно-Казахстанская область должна стать инвестиционно привлекательным регионом страны. Нужно активно работать с инвесторами. Поручаю акиму ускорить создание индустриальной зоны в Уральске", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

 
Вторая обозначенная президентом задача - прорывное развитие агропромышленного комплекса. 
 

Задел для этого есть. Область выходит на международные рынки мясной продукции. Экспорт баранины в страны ЕАЭС и Иран увеличился в 3,5 раза, говядины - на 21%. В регионе имеется большой потенциал для развития мясного животноводства. Поэтому поручаю акиму совместно с правительством принять действенные меры по стимулированию развития агропромышленного комплекса", - сказал Токаев.

 
Он поручил переориентировать АПК на производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, а также принять меры по переводу сельхозпроизводства на современные технологии.
 

Третья задача - масштабировать успешное предпринимательство. Более 90% продукции МСБ региона и 80% занятого в нем населения сосредоточены в Уральске и Бурлинском районе. Почему акимы других районов не стимулируют развитие малого бизнеса?" - отметил глава государства.

 
Он также сообщил, что в этом году за счет иностранных инвестиций в регионе начато строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Поддержав начинание, он дал поручение акимату в рамках Года молодежи обеспечить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов во всех районах области.
 
Кроме того, по мнению главы государства, в регионе необходимо активизировать жилищную политику. "Поручаю акиму установить жесткий контроль за ходом строительства и распределения доступного жилья. Здесь нужно опираться на институты и механизмы общественного контроля", - сказал Токаев.
 
Он также указал на то, что в Западно-Казахстанской области только 45% сельских населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением. Акимату совместно с правительством дано поручение в 2020 году довести обеспеченность сел питьевой водой до 80%.
 

Пятая задача - создание в регионе первоклассной инфраструктуры. Актуальной проблемой области остаются дороги, 70% которых сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Это большая проблема. Считаю такую ситуацию критической. Знаю, что сейчас ведутся работы по реконструкции оренбургской трассы и строительству дорог в трех районах - Казталовском, Жанибекском и Бокейординском. Поручаю правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить эту работу. Вопрос на моем личном контроле", - отметил глава государства.

 
Он также напомнил, что обеспечение прозрачности и эффективности социальных лифтов для молодежи является ключевым приоритетом. 
 

В этих целях будет сформирован "Президентский кадровый резерв". Мы также создадим условия для самореализации талантливой молодежи в экономике, науке, культуре и спорте", - заключил президент Казахстана.

 
Как проинформировали в пресс-службе президента, в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Токаев ознакомился с проектом реконструкции международного аэропорта "Орал".
 
Сообщается, что работы по модернизации аэропорта Уральска, функционирующего с 1979 года, начнутся в июле текущего года и завершатся к концу 2020 года. Согласно плану, площадь терминала будет расширена с 4 тыс. до 7 тыс. квадратных метров, пропускная способность увеличится с 200 до 400 пассажиров в час. Воздушная гавань сможет принимать до 350 тыс. человек в год вместо нынешних 160 тыс.
 
По мнению президента Казахстана, реконструкция аэропорта послужит важной предпосылкой для формирования благоприятного инвестиционного климата в Западно-Казахстанской области.
 

Уральск - наши главные ворота в Европу. Чтобы стать привлекательными для иностранных инвестиций, необходимо реализовывать подобные проекты качественно и своевременно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
На модернизацию Международного аэропорта Уральска компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" в рамках исполнения своих социальных обязательств выделила 2,4 млрд тенге. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая