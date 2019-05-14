Токаев: коррупция в сфере государственных закупок зашкаливает

Уральск. 13 мая. Kazakhstan Today - Коррупция в сфере государственных закупок зашкаливает, нанося прямой ущерб национальной безопасности. Об этом сегодня на совещании в Уральске заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Правонарушения, связанные с неэффективным использованием или хищением народных средств, будут жестко пресекаться и наказываться. Это народные деньги! Расхищать или присваивать их - никому не позволено! Нам предстоит, наконец, навести порядок в сфере государственных закупок. Коррупция там зашкаливает, она наносит прямой ущерб национальной безопасности. Поэтому мы будем решительно бороться с проявлениями коррупции , в том числе в сфере государственных закупок", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter .

По словам президента, акиматам необходимо внедрять новые управленческие технологии.

Моя позиция - необходимо ужесточить ответственность и подотчетность за реализацию госпрограмм и использование бюджетных средств", - отметил он.

В этой связи Токаев призвал руководство Западно-Казахстанской области активно привлекать гражданский сектор к общественному контролю и принятию решений на местах. Он также отметил, что акимам всех уровней важно создавать "безбарьерную" среду, оперативно реагировать на обращения людей.

Проекты "Открытый акимат" и "Открытый бюджет" - первые шаги на пути к этому. И очень правильные шаги. Важно перестраивать деятельность госорганов по принципу "услуга для человека", а не "человек для услуги", - подчеркнул глава государства.

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