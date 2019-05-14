Токаев: коррупция в сфере государственных закупок зашкаливает

Правонарушения, связанные с неэффективным использованием или хищением народных средств, будут жестко пресекаться и наказываться. Это народные деньги! Расхищать или присваивать их - никому не позволено! Нам предстоит, наконец, навести порядок в сфере государственных закупок. Коррупция там зашкаливает, она наносит прямой ущерб национальной безопасности. Поэтому мы будем решительно бороться с проявлениями коррупции, в том числе в сфере государственных закупок", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.
По словам президента, акиматам необходимо внедрять новые управленческие технологии.
Моя позиция - необходимо ужесточить ответственность и подотчетность за реализацию госпрограмм и использование бюджетных средств", - отметил он.
В этой связи Токаев призвал руководство Западно-Казахстанской области активно привлекать гражданский сектор к общественному контролю и принятию решений на местах. Он также отметил, что акимам всех уровней важно создавать "безбарьерную" среду, оперативно реагировать на обращения людей.
Проекты "Открытый акимат" и "Открытый бюджет" - первые шаги на пути к этому. И очень правильные шаги. Важно перестраивать деятельность госорганов по принципу "услуга для человека", а не "человек для услуги", - подчеркнул глава государства.
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