Токаев намерен приложить конкретные усилия по решению проблемы коррупции в Казахстане

Усть-Каменогорск. 26 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Восточно-Казахстанской области, в ходе которой был поднят ряд актуальных вопросов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, в своей речи глава государства с большим сожалением отметил, что коррупция все еще остается серьезной болезнью нашего общества, она является препятствием в реализации многих важных для страны инициатив и проектов.

Со своей стороны я твердо намерен приложить конкретные усилия по решению этой системной проблемы. В то же время без активного участия самих граждан искоренить коррупцию невозможно. Для меня, как президента, справедливость означает равенство всех перед законом", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В пресс-службе отметили, что перед встречей с общественностью глава государства осмотрел археологическую выставку, развернутую в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете имени Д. Серикбаева. Выставка была посвящена памятникам древности и средневековья Шиликтинской долины и предгорий Тарбагатая.

Кроме того, в Усть-Каменогорске Касым-Жомарт Токаев посетил ТОО "Казцинк". Главе государства представили номенклатуру выпускаемой продукции, в которую входят металлический цинк, рафинированный свинец, аффинированное золото и серебро, катодная медь. Производственная мощность завода составляет 305 тыс. тонн цинка, 168 тыс. тонн свинца, 70 тыс. тонн меди, 47 тонн золота и 1440 тонн серебра в год.

Касым-Жомарт Токаев в беседе с трудовым коллективом отметил, что ТОО "Казцинк" является флагманом цветной металлургии Казахстана, крупным экспортером.

"Ваше предприятие вносит значительный вклад в формирование бюджета, развитие социальной сферы Усть-Каменогорска и всей Восточно-Казахстанской области. "Казцинк" не только оказывает помощь своим работникам, но и участвует в реализации важных для общества проектов. Это свидетельствует о высокой социальной ответственности бизнеса, желании обеспечить комфортную среду для всех жителей региона", - подчеркнул президент Казаxстана.

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