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Президент поручил реализовать комплекс мер по улучшению экологии в Восточном Казахстане

26.04.2019, 20:56 3862
Усть-Каменогорск. 26 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил реализовать комплекс мер по улучшению экологии в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 

Меня особо беспокоит рост болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований. Показатели по этим заболеваниям в области более чем в 1,5 раза превышают среднереспубликанский уровень", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Твиттере.

 
Глава государства напомнил о трагическом наследии Семипалатинского полигона. При этом он отметил, что в ВКО сохраняются высокие объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, которые также оказывают негативное воздействие на здоровье и самочувствие людей. 
 
"В этой связи поручаю правительству, акимату ВКО совместно с неправительственными организациями, а также соответствующими предприятиями реализовать комплекс мер по улучшению качества окружающей среды в области", - сказал Токаев.
 
Кроме того, он поставил перед руководством области ряд других первостепенных задач. 
 
"Создание постоянных рабочих мест, развитие продуктивной занятости и поддержка предпринимательской инициативы по-прежнему сохраняет актуальность. Поэтому для меня основным критерием оценки эффективности работы акимов является количество созданных новых рабочих мест, уровень заработной платы и условия труда. Руководству области необходимо кардинально повысить эффективность работы в данном направлении", - сказал президент РК.
 
Также он указал на необходимость наращивания работы по повышению качества жизни и созданию комфортной среды проживания. По этому направлению в области сделано немало, и накопленный опыт необходимо распространить во всех районах региона.
 
Еще одно направление работы - повышение эффективности государственной системы социальной поддержки граждан. 
 

Считаю недопустимыми случаи волокиты и задержки со своевременной доставкой адресной социальной помощи остронуждающимся группам населения. Вчера я дал поручение правительству и своей администрации совместно с акимами принять срочные меры для исправления ситуации. Если уже на следующей неделе данная проблема не найдет своего решения, виновные будут наказаны", - предупредил президент.

 
Он также напомнил о своем поручении по налаживанию обратной связи акимов с населением, в том числе через соцсети.
 
"Люди ждут от власти справедливости и решения своих насущных проблем. Местные органы власти должны быть осведомлены о проблемах, волнующих жителей региона", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
 
Помимо этого, президент отметил, что актуальной для ВКО темой сегодня является отсутствие специализированного Центра по обслуживанию автовладельцев. В этой связи он поручил правительству и акиму области принять все меры для решения данной проблемы.
 

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