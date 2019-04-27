Токаев поручил в кратчайшие сроки отремонтировать дороги к Алаколю и решить вопрос с сервисом

Усть-Каменогорск. 26 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поездки в Восточно-Казахстанскую область поставил перед руководством региона ряд задач, передает Kazakhstan Today.

В частности, глава государства затронул вопрос развития туристической инфраструктуры. Он отметил, что в современных условиях индустрия туризма является одним из важных драйверов экономического роста и источников создания новых рабочих мест.

В прошлом "году многие казахстанцы предпочли отдых именно на Алаколе, но при этом столкнулись с отсутствием должного уровня сервиса. Люди жаловались на плачевное состояние местных автодорог", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Твиттере.

В этой связи президент поставил перед акимами Восточно-Казахстанской и Алматинской областей задачу: в кратчайшие сроки решить вопрос с ремонтом дорог и повышением уровня сопутствующего сервиса.

При этом он подчеркнул, что в целом развитию транспортно-логистической инфраструктуры должно уделяться повышенное внимание. Это позволит значительно увеличить масштабы внутреннего туризма.

"Необходимо продолжить работу по обеспечению доступности для граждан и туристов сакральных мест региона, определенных в рамках программы "Рухани жангыру. Здесь хочу напомнить про родину великого Абая - урочище Жидебай, которое я только что посетил, отдав дань уважения гениальному мыслителю нашего народа", - заключил глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства