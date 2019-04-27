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Токаев поручил в кратчайшие сроки отремонтировать дороги к Алаколю и решить вопрос с сервисом

26.04.2019, 20:40 4294
Токаев поручил в кратчайшие сроки отремонтировать дороги к Алаколю и решить вопрос с сервисом
Усть-Каменогорск. 26 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поездки в Восточно-Казахстанскую область поставил перед руководством региона ряд задач, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, глава государства затронул вопрос развития туристической инфраструктуры. Он отметил, что в современных условиях индустрия туризма является одним из важных драйверов экономического роста и источников создания новых рабочих мест.
 

В прошлом "году многие казахстанцы предпочли отдых именно на Алаколе, но при этом столкнулись с отсутствием должного уровня сервиса. Люди жаловались на плачевное состояние местных автодорог", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Твиттере.

 
В этой связи президент поставил перед акимами Восточно-Казахстанской и Алматинской областей задачу: в кратчайшие сроки решить вопрос с ремонтом дорог и повышением уровня сопутствующего сервиса.
 
При этом он подчеркнул, что в целом развитию транспортно-логистической инфраструктуры должно уделяться повышенное внимание. Это позволит значительно увеличить масштабы внутреннего туризма.
 
"Необходимо продолжить работу по обеспечению доступности для граждан и туристов сакральных мест региона, определенных в рамках программы "Рухани жангыру. Здесь хочу напомнить про родину великого Абая - урочище Жидебай, которое я только что посетил, отдав дань уважения гениальному мыслителю нашего народа", - заключил глава государства.
 

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