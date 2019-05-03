Токаев посетил в Алматинской области "сервисный акимат"

Талдыкорган. 2 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится с рабочей поездкой в Алматинской области , посетил акимат Каратальского района, работающий по принципу "сервисного акимата", передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что данный подход является проявлением новой организационной культуры госслужащих и позволяет гражданам качественно, оперативно и в комфортных условиях получать государственные услуги. Переход от "кабинетной системы" к формату Open Space служит наглядным показателем открытости и доступности государственных органов, сообщила пресс-служба Акорды.

Также глава государства посетил школу в Уштобе, которой в 1996 году было присвоено имя ветерана войны, писателя Кемеля Токаева.

Глава государства ознакомился с материально-технической базой учебного заведения, осмотрел кабинеты информатики, робототехники, библиотеку и школьный музей. В ходе беседы с учащимися и учителями Касым-Жомарт Токаев отметил, что получение качественного образования является ключевой задачей для молодежи, которая должна способствовать развитию экономики и науки страны.

Президент Казахстана призвал школьников стать достойными гражданами своей Родины и пожелал им успехов в учебе.

Помимо этого, Токаев посетил сервисно-заготовительный центр "Каратал-АГРО", ознакомился с ходом весенне-полевых работ и осмотрел образцы сельскохозяйственной техники.

Президенту Казахстана было доложено об основных показателях агропромышленного комплекса области, развитии животноводства и растениеводства. В свою очередь Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку труду аграриев и пожелал им успехов и новых достижений.





Ранее Токаев встретился с общественностью Алматинской области и обозначил ряд проблемных вопросов , которые необходимо решать в регионе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства