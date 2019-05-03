Талдыкорган. 2 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Талдыкорган с рабочей поездкой, передает Kazakhstan Today.
В Алматинской области глава государства посетит ряд производственных и социально-культурных объектов. Запланированы встречи с общественностью и предпринимателями региона, а также ознакомление с ходом весенне-полевых работ", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали в Facebook.
По его информации, Токаев также примет участие в стратегических командно-штабных учениях "Айбалта-2019".
Напомним, 30 апреля - 1 мая Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Алматы, где посетил ряд социальныx и культурныx объектов и встретился с представителями общественности, многодетными матерями, молодежью и предпринимателями. Он также принял участие в праздновании Дня единства народа Казахстана.
Ранее президент РК побывал в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.
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