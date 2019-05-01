Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Глава государства посетит ряд социальныx и культурныx объектов. Запланированы также встречи Касым-Жомарта Токаева с представителями общественности, многодетными матерями, молодежью и предпринимателями", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Кроме того, по его информации, глава государства в Алматы примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню единства народа Казахстана.

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