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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы

30.04.2019, 15:50 12448
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Глава государства посетит ряд социальныx и культурныx объектов. Запланированы также встречи Касым-Жомарта Токаева с представителями общественности, многодетными матерями, молодежью и предпринимателями", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
Кроме того, по его информации, глава государства в Алматы примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню единства народа Казахстана.
 

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