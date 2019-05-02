Токаев: Алматы должен стать образцовым в плане комфорта для жителей и гостей

Алматы. 1 мая. Kazakhstan Today - Алматы должен стать образцовым в плане комфорта для жителей и гостей. Об этом сегодня в ходе праздновании Дня единства народа Казахстана в мегаполисе заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Обращаясь к собравшимся с поздравительной речью, Токаев также остановился на вопросах улучшения благосостояния людей и перспективах социально-экономического развития Алматы, сообщила пресс-служба президента.

Нам предстоит вместе решать вопросы экологии и качества воздуха, инфраструктуры и общественной безопасности. Наш город должен стать образцовым в плане комфорта для его жителей и иностранных гостей. Наступило время перехода на экологически чистые технологии для автотранспорта и в сфере энергообеспечения", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на особую роль Алматы в истории Казахстана и напомнил, что именно здесь была провозглашена Независимость нашего государства.

"Алматы всегда отличала особая аура. Алматинец - это неповторимый бренд, образец подлинного интернационализма. В наши дни город является деловым, финансовым, культурным, образовательным и туристическим центром страны. Алматы также является центром притяжения малого и среднего бизнеса, который создает рабочие места, генерирует доходы городского бюджета", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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