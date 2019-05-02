Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Казахстане отмечают День единства народа, передает Kazakhstan Today.

Праздник, символизирующий дружбу, единство, братство всех национальностей, проживающих в Казахстане, отмечается в республике 1 мая с 1997 года. Соответствующий указ президент Нурсултан Назарбаев подписал 18 октября 1996 года.

Выступая накануне праздника на сессии АНК, Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что этнические конфликты чаще всего ведут к распаду даже крепких государств . Горький опыт несостоявшихся государств говорит о том, что люди там однажды не уберегли единство, согласие и взаимопонимание.

Первый Президент Казахстана, обращаясь к согражданам, призвал всеми силами беречь мир, согласие и единство.

Сегодня по традиции во всех регионах страны пройдут массовые гуляния, патриотические акции, фестивали, концерты с участием представителей общественности, ветеранов, организаций и учреждений, национально-культурных центров.

Большая праздничная программа подготовлена в столице Казахстана. Массовые народные гуляния пройдут с 10.00 до 16.00 на площади у монумента "Казак елі", где будет представлена музыкально-хореографическая постановка "Ынтымагы елімнін, Елбасынын енбегі!". Также с концертной программой выступят творческие коллективы этнокультурных объединений города Нур-Султана. Здесь же пройдут спортивные состязания по национальным видам спорта - белбеу куресі, аркан тартыс, поднятие гирь, асык ату и армрестлинг, в которых смогут принять участие все желающие. А еще жителей и гостей города ожидают угощения от этнокультурных объединений.

Кроме того, с 12.00 до 18.00 праздничные мероприятия пройдут на городской площади перед акиматом. А в театрах музеях и других учреждениях культуры пройдут тематические спектакли, выставки, концерты, посвященные Дню единства народа Казахстана. Всего в Нур-Султане запланировано более 20 праздничных мероприятий.

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