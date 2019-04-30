Промахи в национальной или религиозной политике приводят к тяжелым историческим драмам - Назарбаев

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Промахи в национальной или религиозной политике приводят к тяжелым историческим драмам. Об этом напомнил, призывая к сохранению единства и согласия, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Анализ показывает, что этнические конфликты чаще всего ведут к распаду даже крепких государств. Однажды допущенные промахи в национальной или религиозной политике приводят к тяжелым историческим драмам. Мы все понимаем - горький опыт несостоявшихся государств говорит о том, что люди там однажды не уберегли единство, согласие и взаимопонимание", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что эпоха перемен и достижений не сделала мир безопаснее. Сегодня насчитывается около четырех десятков горячих точек и тлеющих конфликтов, в которые вовлечены почти три десятка государств. Причина большинства из них кроется во внутренних межэтнических и религиозных противоречиях.

"Мы видим, что от этого не застрахован никто. Это трагические уроки, которые нельзя игнорировать. Равно как нельзя заигрывать с национальным радикализмом. От этого в прямом смысле зависит наше существование как суверенного государства, как единой гражданской общности", - подчеркнул Елбасы.

В числе глобальных вызовов современности, который нельзя игнорировать, Нурсултан Назарбаев назвал развитие цифровых коммуникаций.

"Помимо безусловных благ они несут в себе и деструктивный потенциал. Возможности цифровых коммуникаций используются для разжигания этнической и религиозной ненависти. Целые сетевые сообщества становятся очагами вражды и ксенофобии, не знающими границ. Подло скрывая в сети свои лица и личности, отдельные люди считают, что они уйдут безнаказанными, совершая преступления. Государства должны принимать решительные меры против этого", - сказал он.

В этой связи Первый Президент Казахстана призвал "всеми силами беречь мир, согласие и единство".

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