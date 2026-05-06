Глава МИД Казахстана проведет переговоры с министром европейских и международных дел Австрии
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев встретил свою коллегу федерального министра европейских и международных дел Республики Австрия Беате Майнль-Райзингер, прибывшую в Астану с официальным визитом.
Планируются переговоры в узком и расширенном составах", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Казахстан и Австрия поддерживают устойчивый политический диалог и развивают сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В последние годы стороны регулярно проводят встречи на уровне внешнеполитических ведомств и обмениваются визитами для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.
МИД: Казахстан усиливает международное сотрудничество в правовой сфере, туризме и высоких технологиях
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует международное сотрудничество в разных сферах - от правовых реформ до туризма, цифровизации и инвестиционных проектов, проводя серию переговоров и международных мероприятий с зарубежными партнерами и организациями, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества Димой Аль-Яхья, в ходе которых стороны обсудили глобальные тенденции цифровой трансформации и перспективы совместных инициатив в сфере цифровизации. Казахстанская сторона подчеркнула готовность к укреплению международного сотрудничества в области технологий и инноваций, а организация выразила заинтересованность в развитии взаимодействия, отметив активную роль страны в цифровой повестке. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и проработку направлений сотрудничества.
Между тем в Бангкоке прошли презентация и круглый стол Kazakhstan Tourism Potential: Presentation & Guidebook Launch, посвященные продвижению туристического потенциала Казахстана и развитию сотрудничества с Таиландом в сфере туризма. Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан сообщил о росте взаимных туристических потоков: в 2025-2026 годах Таиланд посетили более 175 тыс. казахстанцев, а Казахстан - до 15 тыс. граждан Таиланда. Он также отметил расширение авиасообщения, включая 23 прямых рейса в неделю между странами, и представил новый туристический путеводитель по Казахстану на тайском языке.
Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев обсудил со специальным докладчиком ООН по праву на развитие Сурьей Девой проводимые в стране политические реформы, включая модернизацию госуправления, усиление роли Конституционного суда и расширение механизмов защиты прав человека. В ходе встречи также были затронуты вопросы продвижения целей устойчивого развития и международных инициатив Казахстана, при этом представитель ООН положительно оценил проводимые реформы и стороны подтвердили готовность к дальнейшему диалогу в сфере прав человека и устойчивого развития.
Глава МИД Казахстана обсудил с послом Украины развитие двустороннего сотрудничества
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Текущее состояние и перспективы казахстанско-украинского сотрудничества обсудили министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и посол Украины в Казахстане Виктор Майко, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.
Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия по приоритетным направлениям, представляющим взаимный интерес.
Транспорт, энергетика, туризм и образование: Казахстан и Австрия наметили новые направления сотрудничества
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Австрия отметили значительный потенциал сотрудничества в горнодобывающей промышленности, транспорте и инфраструктуре, энергетике, туризме и образовании, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
Сегодня мы обсудили ключевые направления казахско-австрийского сотрудничества и наметили новые горизонты взаимодействия", - подчеркнул министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев на встрече с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер и главой МВД республики Герхардом Карнером.
В ходе переговоров был отмечен прогресс в реализации соглашений об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии, что открывает дополнительные возможности для углубления двустороннего сотрудничества. Кроме того, австрийская сторона в рамках взаимодействия с ОБСЕ передаст 25 устройств для считывания паспортов международному аэропорту Астаны. Отдельное внимание было уделено развитию торгово-экономических и инвестиционных связей, включая проведение круглого стола.
В этом контексте подчеркнута роль межправительственной комиссии и делового совета, а также австрийских компаний, осуществляющих деятельность в Казахстане", - уточнили в МИД.
Также особый акцент сделан на расширении транспортно-логистического партнерства, включая развитие Среднего коридора и участие в инициативе Global Gateway, открывающей новые возможности для австрийского бизнеса в Казахстане.
В контексте экономической кооперации стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества. Кроме того, подчеркнута роль Казахстана как одного из ключевых поставщиков нефти в Австрию, а также вклад страны в обеспечение энергетической безопасности и стабильных поставок.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и региональной безопасности, подтвердив приверженность укреплению многостороннего сотрудничества и решению современных вызовов исключительно мирным путем в соответствии с уставом ООН.
По итогам встречи собеседники выразили уверенность, что совместные усилия придадут новый импульс казахско-австрийскому партнерству и будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.
Ранее министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев встретил свою коллегу федерального министра европейских и международных дел Республики Австрия Беате Майнль-Райзингер, прибывшую в Астану с официальным визитом.
Казахстан рассматривает Австрию как важного европейского партнера - Кошербаев
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан рассматривает Австрию как важного европейского партнера и намерен дальше развивать сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Ермек Кошербаев в ходе встречи с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.
Ермек Кошербаев подчеркнул, что Казахстан и Австрия поддерживают прочные двусторонние отношения уже более 30 лет, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Сегодня мы видим реальный, содержательный и конструктивный диалог, основанный на взаимном доверии, общих интересах и практическом сотрудничестве, - отметил глава МИД РК.
В свою очередь Беате Майнль-Райзингер отметила, что ее визит стал продолжением ранее достигнутых договоренностей. По ее словам, введение безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов и приезд делегации австрийского бизнеса свидетельствуют о растущем интересе к сотрудничеству с Казахстаном, включая инвестиции и участие в инфраструктурных проектах, в том числе в рамках Среднего коридора.
Беате Майнль-Райзингер отметила, что стороны обсудили вопросы энергетической безопасности. По ее словам, Австрия высоко ценит партнерство с Казахстаном, в том числе в части поставок энергоресурсов.
В условиях глобальной нестабильности вопросы энергобезопасности выходят на первый план, и мы высоко ценим надежные поставки казахстанской нефти. Это напрямую ощущают люди в Австрии - на автозаправках, в повседневной жизни", - цитирует главу МИД Австрии sputnik.kz.
По ее словам, Австрия намерена полностью раскрыть потенциал двусторонних отношений по трем направлениям: экономика, безопасность и энергетика.
Казахстанские дипломаты провели серию встреч в Азии, Европе и на Ближнем Востоке
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч в Китае, Саудовской Аравии, Молдове, Таиланде, Черногории и Гонконге, обсудив вопросы сотрудничества в сферах экономики, энергетики, цифровизации, образования и культуры. Отдельное внимание уделено развитию межрегиональных связей и продвижению цифровых и инвестиционных инициатив Казахстана.
В культурном центре Казахстана в Пекине состоялся круглый стол на тему "Конституционные реформы в Республике Казахстан". Мероприятие было организовано Ассоциацией казахских студентов в Китае (KSAC) при поддержке посольства РК в КНР и культурного центра Казахстана в Пекине.
Участники представили содержательные доклады, посвященные ключевым направлениям конституционных реформ, включая развитие парламентской системы, укрепление гарантии прав и свобод граждан и совершенствование механизмов государственного управления. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам казахско-китайского сотрудничества в области молодежного обмена, образования, науки и гуманитарного взаимодействия.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с заместителем министра энергетики королевства по международным связям и сотрудничеству Нассером Аль-Доссари. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках многосторонних площадок.
Также Менилбеков встретился с исполняющим обязанности главы Саудовского центра международных стратегических партнерств Раадом Аль-Баракати. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков встретился с заместителем премьер-министра - министром экономического развития и цифровизации Евгением Осмокеску.
Айдарбеков проинформировал собеседника о реализуемых руководством Казахстана мерах, направленных на дальнейшее социально-экономическое и политическое развитие страны. Особое внимание было уделено курсу экономических и политических реформ президента РК, а также вопросам привлечения иностранных инвестиций и приверженности Казахстана своим международным обязательствам.
Генконсул РК в городе Джидде Руслан Коспанов посетил Международный музей биографии Пророка и исламской цивилизации, расположенный в комплексе Абрадж аль-Бейт (Башня с часами) в Мекке. В ходе встречи и переговоров с Файезом Кансара, генеральным менеджером компании-оператора Музея Al-Salam Company (ASC), были обсуждены возможные направления взаимодействия в сфере культуры, просвещения и туризма, направленные на расширение возможностей для граждан Казахстана, посещающих священные города Мекку и Медину.
В рамках рабочей поездки в северо-восточные регионы для изучения транспортных коридоров Королевства Таиланд посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел ряд встреч и ознакомительных визитов в провинциях Удон Тани и Нонгкхай, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в области торговли, промышленности и логистики.
Генеральный консул Казахстана в Черногории Габиден Темирбек провел встречу с министром государственного управления страны Марашем Дукайем. Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-черногорского сотрудничества в области цифровой трансформации, включая государственное управление, GovTech, модернизацию государственной службы и применение искусственного интеллекта.
Генеральный консул РК в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев провел встречу с руководителем управления иностранных дел народного правительства города Дэяна провинции Сычуань Гу Шэньвэем. В ходе двусторонней встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского межрегионального сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении взаимодействия и договорились способствовать развитию сотрудничества в сферах цифровой экономики, искусственного интеллекта и новых технологий, а также вносить вклад в развитие партнерства в инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной областях.
Генконсул Казахстана в Гонконге Бауыржан Досманбетов встретился с соучредителем-председателем Alibaba Group Джозефом Цаем, были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Председатель Alibaba Group был проинформирован о ходе реализации Казахстаном стратегии Digital Kazakhstan, направленной на развитие цифровой экономики и формирование регионального AI-хаба. Компания Alibaba Group получила приглашение принять участие в проекте AI Data Center Valley - международном хабе для дата-центров, облачных сервисов и AI-компаний, а также войти в состав совета по развитию искусственного интеллекта при президенте Республики Казахстан для усиления международной экспертизы.
Задержанного в Польше казахстанца освободили после личного вмешательства Токаева - Смадияров
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Польше после вмешательства президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева освободили задержанного гражданина Казахстана, сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
По словам Смадиярова, казахстанец был освобожден 28 апреля. Освобождение стало возможным благодаря личному участию Касым-Жомарта Токаева, "последовательно отстаивающего защиту прав и интересов граждан Казахстана, в том числе за рубежом".
Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации. Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата", - рассказал пресс-секретарь.
Глава государства также направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску, чтобы поблагодарить их за конструктивный и взвешенный подход в сложившейся ситуации.
Напомним, о задержании помощника военного атташе Казахстана в Польше стало известно в августе прошлого года. Тогда СМИ сообщили, что арест был произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж. В Минобороны РК задержание подтвердили.
МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество и диалог с партнерами
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает развивать внешнеполитическое и экономическое сотрудничество, а также укреплять международный диалог и гуманитарные связи, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В рамках визита в Мумбаи посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел ряд встреч с представителями бизнеса и политических кругов штата Махараштра. Индийские компании подтвердили заинтересованность в реализации проектов в Казахстане, рассматривая страну как ключевого партнера в Центральной Азии. Особое внимание уделено сотрудничеству в энергетике, горно-металлургическом секторе, инфраструктуре и цифровых технологиях, включая возможное строительство дата-центра в Экибастузе.
Также обсуждалась реализация совместного проекта по производству титанового шлака, направленного на развитие промышленной кооперации между двумя странами.
Кроме того, в Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Армана Исетова с активистами РОО "Ассамблея жастары". Участники обсудили роль молодежи в развитии "публичной дипломатии" и укреплении межэтнического согласия. Отмечено, что вовлечение молодежи во внешнеполитические процессы является одним из приоритетов государственной политики.
В этот же день в столице прошла ежегодная встреча "Дружеский завтрак" с участием дипломатического корпуса и международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, представителей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Всемирного банка. В ходе мероприятия обсуждены приоритеты внешней политики Казахстана и подтверждена приверженность страны мирному урегулированию конфликтов и развитию международного партнерства.
МИД: Казахстан провел встречи по развитию торгово-экономического сотрудничества с рядом стран
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дипломаты Казахстана провели ряд международных встреч и мероприятий, в ходе которых обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обмен опытом в сфере госуправления, расширение деловых связей и продвижение казахстанских инвестиционных проектов, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с министром внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, стороны обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также подготовку заседания Ммежправительственной комиссии и развитие деловых связей между двумя странами.
Тем временем руководитель аппарата МИД Казахстана Амангельды Саинов и директор департамента человеческих ресурсов МИД РК Медет Макулжанов провели встречу с представителями МИД Грузии, в ходе которой стороны обсудили организацию внутренней работы внешнеполитических ведомств, развитие кадрового потенциала, совершенствование управленческих процессов и подходы к финансовому администрированию, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом по административно-управленческой линии.
Между тем в Копенгагене прошел казахско-датский деловой круглый стол, на котором Казахстан представил инвестиционные проекты и обсудил с датским бизнесом расширение торгово-экономического сотрудничества, включая планы по развитию производств, горнодобывающего сервиса и привлечению инвестиций, а также перспективы совместных финансовых инструментов и новых проектов с участием ведущих компаний и институтов Дании.
