Президент и Елбасы поздравили казахстанцев с Днем единства народа

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в праздновании Дня единства народа Казахстана. Выступая перед участниками торжеств, глава государства подчеркнул, что сегодняшний праздник сплачивает всех казахстанцев, представителей всех этнических групп, сообщила пресс-служба Акорды.
"Обращаясь к Ассамблее народа Казахстана, Первый Президент Нурсултан Назарбаев отметил исключительную важность межэтнического согласия. Благодаря неустанным усилиям Елбасы Казахстан стал сегодня родным домом для представителей многих национальностей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что, несмотря на различные негативные прогнозы о будущем нашей многоэтнической, многоконфессиональной страны, Елбасы сумел сохранить мир и согласие на нашей общей Родине.
Президент Казахстана также отметил, что благодаря взаимному уважению, сплоченности и созидательному труду представителей всех этнических групп мы смогли укрепить нашу Независимость, достичь успехов в экономике.
Сегодня каждый казахстанец, независимо от его этнической принадлежности, чувствует себя частью единой большой семьи. Единство и согласие - это ценности, которые наш народ сберег даже в годы самых тяжелых испытаний. "Единство в многообразии" - вот суть нашей политики. Только вместе, своим трудолюбием и упорством мы сможем построить сильное и процветающее государство", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства поздравил всех присутствующих с Днем единства народа Казахстана и пожелал счастья, благополучия и новых успехов.
Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, в котором приняли участие ведущие творческие коллективы этнокультурных центров Алматы и артисты казахстанской эстрады.
В Нур-Султане Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил народные гуляния по случаю празднования Дня единства народа Казахстана. Выступая перед жителями и гостями столицы, Первый Президент Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с праздником единства народа Казахстана.
"Благодаря единству наши предки преодолели все трудности, сохранив для нас Великую степь. Мы вместе создали независимый Казахстан, тем самым исполнив мечту наших прадедов", - цитирует Нурсултана Назарбаева пресс-служба Елбасы.
Он также отметил, что все успехи современного Казахстана достигнуты благодаря сплоченности общества, и призвал всех ценить и беречь мирную жизнь и стабильность.
"Мы - счастливый народ. Нам необходимо беречь наше единство и уважать Независимость. Осуществление наших программ развития приведет страну к еще более светлому будущему", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Первый Президент Казахстана рассказал о современных вызовах, возникающих в мире на почве межэтнических конфликтов.
"Желаю каждому дому, каждой семье крепкого здоровья, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!" - заключил Елбасы.
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