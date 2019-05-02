Президент и Елбасы поздравили казахстанцев с Днем единства народа

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравили казахстанцев с Днем единства народа, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в праздновании Дня единства народа Казахстана . Выступая перед участниками торжеств, глава государства подчеркнул, что сегодняшний праздник сплачивает всех казахстанцев, представителей всех этнических групп, сообщила пресс-служба Акорды.

"Обращаясь к Ассамблее народа Казахстана, Первый Президент Нурсултан Назарбаев отметил исключительную важность межэтнического согласия. Благодаря неустанным усилиям Елбасы Казахстан стал сегодня родным домом для представителей многих национальностей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что благодаря взаимному уважению, сплоченности и созидательному труду представителей всех этнических групп мы смогли укрепить нашу Независимость, достичь успехов в экономике.

Сегодня каждый казахстанец, независимо от его этнической принадлежности, чувствует себя частью единой большой семьи. Единство и согласие - это ценности, которые наш народ сберег даже в годы самых тяжелых испытаний. "Единство в многообразии" - вот суть нашей политики. Только вместе, своим трудолюбием и упорством мы сможем построить сильное и процветающее государство", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поздравил всех присутствующих с Днем единства народа Казахстана и пожелал счастья, благополучия и новых успехов.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, в котором приняли участие ведущие творческие коллективы этнокультурных центров Алматы и артисты казахстанской эстрады.

В Нур-Султане Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил народные гуляния по случаю празднования Дня единства народа Казахстана. Выступая перед жителями и гостями столицы, Первый Президент Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с праздником единства народа Казахстана.

"Благодаря единству наши предки преодолели все трудности, сохранив для нас Великую степь. Мы вместе создали независимый Казахстан, тем самым исполнив мечту наших прадедов", - цитирует Нурсултана Назарбаева пресс-служба Елбасы.

Он также отметил, что все успехи современного Казахстана достигнуты благодаря сплоченности общества, и призвал всех ценить и беречь мирную жизнь и стабильность.

"Мы - счастливый народ. Нам необходимо беречь наше единство и уважать Независимость. Осуществление наших программ развития приведет страну к еще более светлому будущему", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана рассказал о современных вызовах, возникающих в мире на почве межэтнических конфликтов.

"Желаю каждому дому, каждой семье крепкого здоровья, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!" - заключил Елбасы.

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