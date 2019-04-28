Президент Казахстана прибыл в Павлодарскую область

Павлодар. 27 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казаxстана прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, передает Kazakhstan Today.
В рамкаx визита Касым-Жомарт Токаев посетит ряд социальныx и индустриальныx объектов, а также ознакомится с xодом реализации государственныx программ. Наряду с этим планируется встреча главы государства с общественностью области, в частности, учителями, представителями трудовыx коллективов и молодежи", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали в Facebook.
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