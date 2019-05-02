Токаев встретился с многодетными матерями в Алматы

Алматы. 1 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы посетил Центр многодетных матерей "Бакытты отбасы", передает Kazakhstan Today.

Первый в стране Центр многодетных матерей "Бакытты отбасы" работает по принципу "одного окна". Деятельность учреждения направлена на повышение качества жизни социально уязвимых семей и укрепление их экономической самостоятельности, сообщили в пресс-службе Акорды.

Главу государства проинформировали о ходе исполнения поручения Первого Президента - Елбасы по социальной поддержке многодетных матерей и малообеспеченных семей. В частности, в Центре многодетные матери могут получить психологическую и юридическую консультацию, обучиться новым профессиям и навыкам компьютерной грамотности.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев посетил Центр урбанистики города Алматы, где был проинформирован о деятельности цифрового геоинформационного центра, НИИ "Алматыгенплан", Центра развития Алматы, общественной приемной Open Almaty. Глава государства также ознакомился с планами по дальнейшему обустройству городского пространства и осмотрел голографический макет города в виде 3D-проекции.

Президенту Казахстана также было доложено о реализации основных инфраструктурных проектов в Индустриальной зоне Алматы. Здесь реализуются 39 проектов на 144 млрд тенге, создано 5 тысяч рабочих мест за счет японских, корейских, китайских, немецких и других иностранных инвестиций. В частности, в Индустриальной зоне размещены ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" , завод по производству электрических автобусов ТОО "Falcon Euro Bus", ТОО "Tokyo Rope Almaty", предприятия обрабатывающей, пищевой и легкой промышленности, мусоросортировочный комплекс.

По итогам посещения глава государства дал ряд поручений по развитию города Алматы.

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