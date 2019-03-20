В Казахстане создан Курултай женщин ARUANA

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане уже со следующего месяца планируется открытие объединенного объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Курултай женщин Казахстана "ARUANA", призванного решать проблемы женщин, семьи и детей, сообщили сегодня на пресс-конференции в Алматы организаторы объединения, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как рассказали организаторы, на одной площадке планируется консолидация всех женских инициатив для повышения эффективности процесса решения проблем женщин, семьи и детей.

"Создание новой платформы сотрудничества претендует объединить все созидательные силы женского движения Казахстана, направленные на поддержу и реализацию общественных инициатив по достижению гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, улучшения роли женщин в обществе и укрепления института семьи", - сказала директор КГУ "Кризисный центр бытового насилия" Зульфия Байсакова.

По словам организаторов, на сегодняшний день организация находится на стадии регистрации, но женщины уже обращаются с заявлениями.

ARUANA планирует проводить анализ проблем женщин и детей, участвовать в формировании предложений, рекомендаций по улучшению, изменению ситуации с казахстанскими семьями. В частности, роли и ответственности родителей за развитие детей, чтобы решить вопрос алиментов", - добавила она.

Как сообщили на пресс-конференции, курултаем будет проводиться юридическая, психологическая помощь. Кроме того, будет оказываться обучение женщин финансовой грамотности и оказываться помощь в трудоустройстве. Также будет оказываться информационная поддержка по всем действующим государственным программам.

Также стало известно, что в начале апреля в тестовом режиме начнет работать центр "Бакытты отбасы Алматы".

Центр будет работать как ЦОН. Там будет оказываться психологическая, юридическая помощь. Будут специалисты сидеть. В начале апреля будет работать центр "Бакытты отбасы" по принципу одного окна. В данном случае, мы надеемся, что многодетные мамы будут приходить со своими детьми... Мамы будут проходить обучение. Повышение профессионализма, приобретение второй профессии позволит им выйти на новый уровень, стать более независимыми и самостоятельными. Для этого будут создаваться условия. Помимо этого, несовершеннолетним из многодетных семей будут выдаваться ваучеры на посещение всевозможных кружков, секций. Будут вестись кружки здорового образа жизни, посещение кабинета педиатра, который будет проводить занятия с мамами, как правильно формировать питание, уход за несовершеннолетними детьми", - рассказали организаторы.

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