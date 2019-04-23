В Алматы начато строительство казахстанско-корейского завода по производству автомобилей Hyundai

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы прошла церемония закладки первого камня в основание будущего завода Hyundai Trans Kazakhstan, передает Kazakhstan Today.

В Алматы прошла церемония закладки первого камня в основание будущего завода Hyundai Trans Kazakhstan. В торжественной церемонии приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Роман Скляр, министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Сон Юн Мо, президент Нyundai Мotors Сompany по стратегии Конг Ян Вун, президент Astana Group Нурлан Смагулов", - сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

По информации пресс-службы, "завод будет построен компанией "Астана Моторс" на территории Индустриальной зоны города Алматы при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и акимата города Алматы".

Министр индустрии и инфраструктурного развития Р. Скляр отметил, что это стратегически важный шаг в развитии машиностроительной индустрии страны.

Новый завод создаст более 700 новых рабочих мест, продукция данного предприятия будет направлена, как на внутренний рынок, так и на экспорт в третьи страны", - подчеркнул Роман Скляр.

Мощность предприятия на первом этапе составит 30 тысяч автомобилей, а на втором будет увеличена до 45 тысяч в год. Это позволит насытить казахстанский рынок качественными и доступными по цене легковыми автомобилями марки Hyundai, а также экспортировать их в страны СНГ. Общий объем инвестиций в проект составит 25 млрд тенге. Помимо собственных средств, будут также привлечены заемные средства на коммерческих условиях.

Завод включает в себя цеха сварки, покраски, сборки, производства пластиковых панелей и участок контроля качества. Предприятие будет оснащено новейшим технологичным оборудованием производства стран Южной Кореи и Японии. На заводе будет собираться весь модельный ряд Hyundai. На первом этапе будет налажено производство полного цикла моделей Accent, позже планируется запуск линии по производству моделей Creta.

Локализация сборки достигнет 50% благодаря сотрудничеству и промышленной кооперации со странами ЕАЭС. В перспективе планируется строительство завода по производству автокомпонентов, что позволит увеличить уровень локализации в Казахстане.

Планируется построить производственные цеха до конца 2019 года, а в 2020 году с конвейера завода сойдет первый автомобиль.

Аким города Алматы Бауыржан Байбек отметил, что для строительства завода выделено 25 гектаров земли со всей необходимой инфраструктурой. Всего на территории Индустриальной зоны Алатауского района реализуются 39 проектов на 144 млрд тенге. Открыто 5 заводов с участием японского, немецкого, китайского и российского капитала. В текущем году планируется запуск еще 4 предприятий с объемом инвестиций порядка 367 млрд тенге, в том числе крупный казахстанско-китайский завод по производству стальных труб "Asia Steel Pipe".

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