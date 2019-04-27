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Токаев находится с рабочим визитом в Восточном Казахстане

26.04.2019, 11:32 7615
Усть-Каменогорск. 26 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана находится с рабочим визитом в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свой рабочий визит в Восточно-Казахстанскую область начал с посещения города Семея. В ходе визита глава государства планирует осмотреть ряд социальных и промышленных объектов городов Семея и Усть-Каменогорска", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.

 
По его словам, Токаев также ознакомится с ходом реализации социально-культурных программ и встретится с представителями общественности, трудовыми коллективами и молодежью.
 

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