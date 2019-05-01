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Президент Казахстана посетил юношескую библиотеку имени Жамбыла в Алматы

30.04.2019, 19:28 10747
Президент Казахстана посетил юношескую библиотеку имени Жамбыла в Алматы
Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил юношескую библиотеку имени Жамбыла в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
"Глава государства ознакомился с деятельностью юношеской библиотеки имени Жамбыла, преобразованной в рамках программы "Рухани жангыру" в молодежный интеллектуальный центр. Учреждение, работающее в формате "Оpen space", включает зоны электронных ресурсов, книжных и периодических изданий, просмотра фильмов, проведения презентаций, тренингов и конференций. Центр входит в единую библиотечную систему города с общим книжным фондом более 1,8 млн экземпляров", - сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев рассказал представителям молодежи и волонтерского движения о своем жизненном пути.
 

Когда я работал заместителем генерального секретаря ООН, я уделял очень большое внимание волонтерской деятельности. Мы собирали форумы волонтеров из многих стран мира. Работая в парламенте Казахстана, мы приняли закон о волонтерстве. Со стороны государства делается все для поддержки и развития этого движения", - подчеркнул президент.

 
Глава государства сообщил, что в ближайшее время планируется провести большой Форум волонтеров страны.
 

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