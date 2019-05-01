Президент Казахстана посетил юношескую библиотеку имени Жамбыла в Алматы

"Глава государства ознакомился с деятельностью юношеской библиотеки имени Жамбыла, преобразованной в рамках программы "Рухани жангыру" в молодежный интеллектуальный центр. Учреждение, работающее в формате "Оpen space", включает зоны электронных ресурсов, книжных и периодических изданий, просмотра фильмов, проведения презентаций, тренингов и конференций. Центр входит в единую библиотечную систему города с общим книжным фондом более 1,8 млн экземпляров", - сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев рассказал представителям молодежи и волонтерского движения о своем жизненном пути.
Когда я работал заместителем генерального секретаря ООН, я уделял очень большое внимание волонтерской деятельности. Мы собирали форумы волонтеров из многих стран мира. Работая в парламенте Казахстана, мы приняли закон о волонтерстве. Со стороны государства делается все для поддержки и развития этого движения", - подчеркнул президент.
Глава государства сообщил, что в ближайшее время планируется провести большой Форум волонтеров страны.
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