Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западный Казахстан

Уральск. 13 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область, передает Kazakhstan Today.
Глава государства ознакомится с планами реконструкции аэропорта Уральска, а также посетит ряд производственных и социальных объектов. Кроме того, запланирована встреча с представителями общественности региона", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Напомним, ранее Токаев посетил с рабочей поездкой Алматы и Алматинскую область.
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