Система Orphus

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западный Казахстан

13.05.2019, 17:05 5644
Уральск. 13 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область, передает Kazakhstan Today.
 

Глава государства ознакомится с планами реконструкции аэропорта Уральска, а также посетит ряд производственных и социальных объектов. Кроме того, запланирована встреча с представителями общественности региона", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
Напомним, ранее Токаев посетил с рабочей поездкой Алматы и Алматинскую область
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая