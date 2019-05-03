Токаев поручил решить проблему аварийных и трехсменных школ в Алматинской области

Талдыкорган. 2 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Алматинской области, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Во встрече приняли участие представители научно-педагогической и творческой интеллигенции, ветеранских и профсоюзных организаций, молодежи, депутаты маслихата, государственные служащие.

Глава государства особо отметил глубокие исторические корни Жетысу и подчеркнул, что географическое расположение на возрожденном Шелковом пути открывает новые возможности для региона.

Сегодня Жетысу динамично развивается и является лидером по объему сельскохозяйственного производства. Доля обрабатывающей промышленности здесь самая высокая в стране - 86%. Алматинская область является одним из лидеров в развитии человеческого капитала. Это молодые специалисты, предприниматели, поэты и писатели, а также представители трудовых коллективов, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие страны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем президент указал на вопросы, требующие неотложного решения.

В вашей области, как и в других регионах, по-прежнему есть проблемы с обеспечением сел питьевой водой. Акимату необходимо сформировать график работ по строительству и реконструкции систем водоснабжения с учетом перспективного развития населенных пунктов", - считает глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблеме аварийных и трехсменных школ и поручил правительству и акимату области до 2021 года решить вопрос строительства школ.

"На строительство 14 школ в 2018-2019 годы из Республиканского бюджета выделено 15,4 миллиарда тенге. Однако регион нуждается в строительстве еще 20 школ. На эти цели нужно выделить в 2020-2021 годах 29 миллиардов тенге. Это мое поручение", - подчеркнул президент Казахстана.

Отмечая нехватку медицинских кадров в области и снижение качества медицинских услуг, глава государства призвал стимулировать переезд молодых специалистов из городов в сельскую местность, а также создать условия для приема молодых кадров в рамках программы "С дипломом в село".

Большое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил вопросам обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения.

В очереди на жилье до сих пор стоят свыше 41 тысячи человек. Среди них 11 тысяч очередников – это представители малообеспеченных многодетных семей, жилищные проблемы которых необходимо решить в первую очередь. Нужно активно строить жилье для работающей молодежи, молодых семей. Для обеспечения жильем молодых специалистов акимату, по примеру других регионов, следует запустить механизм выдачи жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по льготной ипотеке 7-20-25", - заявил президент Казахстана.

В выступлении также поднимались вопросы целевого использования сельхозугодий, модернизации оросительных систем и восстановления ирригации, повышения прозрачности процедур предоставления земельных участков, обеспечения контроля за эффективностью использования земельных ресурсов, снижения тарифов на транспортные услуги в целях поддержки агропромышленного комплекса.

Еще один важный вопрос - развитие туристической индустрии Жетысу. Регион уже становится популярным центром туризма для всей страны. Главный магнит - это озеро Алаколь, славящееся своими лечебными свойствами. Только в прошлом году приток туристов вырос на 20%, составив 2 миллиона человек. Однако уровень сервиса, сопутствующая транспортная и гостиничная инфраструктура все еще оставляют желать лучшего. Поручаю правительству совместно с акиматом проработать и принять комплексные меры по улучшению инфраструктуры курортной зоны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана высоко оценил транспортно-логистический потенциал региона и в этом контексте указал на важность повышения качества местной дорожной сети.

Алматинская область по своему значению является стратегической. У региона большой потенциал роста в качестве важного транспортного узла и логистического центра страны. С завершением строительства автомобильной магистрали Западная Европа – Западный Китай область стала воротами, соединяющими транспортные потоки из Азии в Европу. Вместе с тем актуальной задачей остается повышение качества местной дорожной сети. 22% дорог области находятся в неудовлетворительном состоянии. Поручаю акиму системно заняться этой проблемой и разработать план поэтапной реконструкции аварийных автодорог до 2025 года", - заявил глава государства.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всякий труд, особенно труд ученых, строителей, рабочих, почетен и должен отмечаться государственными наградами и становиться достоянием общественности.

За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана президент наградил благодарственными письмами председателя областного совета ветеранов Е. Келемсеита, председателя правления коммандитного товарищества "Хильниченко и К." В. Хильниченко, заведующего отделением Алматинской многопрофильной больницы Е. Кенжебекова, заместителя директора средней школы № 40 А. Ибраимову.





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