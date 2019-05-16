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Токаев дал поручение по завершению строительства стекольного завода в Кызылорде

14.05.2019, 16:25 9613
Кызылорда. 14 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Кызылординскую область дал поручение по завершению строительства стекольного завода, передает Kazakhstan Today.
 
"Необходимо завершить строительство стекольного завода. Вокруг него нужно создать соответствующие производства и условия для развития бизнес-кластера. Поручаю холдингу "Байтерек" совместно с акиматом запустить завод и выпустить первое казахстанское стекло", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.
 
Кроме того, президент отметил проводимую модернизацию инфраструктуры города Байконура. "За 30 лет здесь впервые были построены многоэтажные дома и медицинский центр. Пять школ перешли на обучение по казахстанским стандартам. Планируется ремонт коммунальных сетей, строительство шести жилых домов и школы", - сказал он.
 
Также Токаев поручил правительству и акимату определить эффективные механизмы развития Байконура и в кратчайшие сроки создать СЭЗ. 
 
"Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами", - подчеркнул он.
 

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