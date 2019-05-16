Токаев дал поручение по завершению строительства стекольного завода в Кызылорде

Кызылорда. 14 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Кызылординскую область дал поручение по завершению строительства стекольного завода, передает Kazakhstan Today.

"Необходимо завершить строительство стекольного завода . Вокруг него нужно создать соответствующие производства и условия для развития бизнес-кластера. Поручаю холдингу "Байтерек" совместно с акиматом запустить завод и выпустить первое казахстанское стекло", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Кроме того, президент отметил проводимую модернизацию инфраструктуры города Байконура. "За 30 лет здесь впервые были построены многоэтажные дома и медицинский центр. Пять школ перешли на обучение по казахстанским стандартам. Планируется ремонт коммунальных сетей, строительство шести жилых домов и школы", - сказал он.

Также Токаев поручил правительству и акимату определить эффективные механизмы развития Байконура и в кратчайшие сроки создать СЭЗ.

"Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами", - подчеркнул он.

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