Система Orphus

Началась рабочая поездка Токаева в Кызылординскую область

14.05.2019, 10:55 9370
Кызылорда. 14 мая. Kazakhstan Today - Началась рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область, передает Kazakhstan Today.
 

В ходе визита президент посетит промышленные предприятия, социальные и культурные объекты, ознакомится с планами развития региональной инфраструктуры, встретится с представителями общественности и трудовыми коллективами", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали в Facebook.

 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая