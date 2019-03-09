В Астане дан старт Году молодежи в Казахстане

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В Астане с участием главы государства Нурсултан Назарбаева проходит торжественная церемония открытия Года молодежи, передает Kazakhstan Today.



В ходе церемонии представители молодежи из различных сфер деятельности выступают со своими идеями и предложениями, в том числе в рамках программы "Рухани жангыру".



Напомним, что в целях комплексной поддержки молодежи 2019 год объявлен в Казахстане Годом молодежи.



"Каждый казахстанец должен четко понимать суть проводимых реформ и их важность в деле процветания нашей Родины. Для их успешной реализации сегодня как никогда важна консолидация общества вокруг общих целей. Программа "Рухани жангыру" получила широкую поддержку и придала мощный импульс модернизационным процессам в обществе. Данную инициативу следует не только продолжить, но и наполнить новым содержанием и направлениями. Комплексная поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной политики. Необходимо создать широкую платформу социальных лифтов, которая будет включать полный комплекс мер поддержки всех категорий молодежи ", - заявил ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



Глава государства заявил о предстоящей модернизации социальной среды сельских территорий. Этому будет способствовать запуск специального проекта "Ауыл - Ел бесігі".



Также появятся детско-юношеские объединения "Сарбаз" по аналогии с бойскаутским движением, внимание будет уделено военно-патриотическому воспитания в школах.



Нурсултан Назарбаев предложил в рамках новой инициативы "Познай свою землю" возродить массовый школьный туризм по регионам страны.



Кроме того, в Казахстане примут специальную государственную программу для молодежи, ориентированную на реализацию четырех задач: образование, обеспечение жильем, здоровье и патриотическое воспитание.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства