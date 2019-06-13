Девальвация тенге негативно отразилась на доходах населения - Токаев

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Девальвация тенге негативно отразилась на доходах населения. Об этом сегодня после инаугурации заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Основной проблемой населения является сокращение доходов. Дестабилизация международных финансовых рынков, девальвация тенге негативно сказались на доходах населения. Более миллиона граждан были вынуждены взять кредиты в банках", - сказал глава государства.

Он отметил, что разрыв между богатыми и бедными гражданами является одной из насущных проблем в нашем обществе.

"Конечно, такие проблемы есть во всем мире, но мы не можем это игнорировать. Поэтому для решения этой социальной и политической проблемы необходимо принять среднесрочные меры", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ослабление курса тенге отмечается с мая. По данным Нацбанка, влияние на казахстанскую валюту оказывает ситуация на внешних рынках, связанная с торговыми конфликтами, ростом запасов нефти и снижением её стоимости.

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