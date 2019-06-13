Девальвация тенге негативно отразилась на доходах населения - Токаев

Основной проблемой населения является сокращение доходов. Дестабилизация международных финансовых рынков, девальвация тенге негативно сказались на доходах населения. Более миллиона граждан были вынуждены взять кредиты в банках", - сказал глава государства.
Он отметил, что разрыв между богатыми и бедными гражданами является одной из насущных проблем в нашем обществе.
"Конечно, такие проблемы есть во всем мире, но мы не можем это игнорировать. Поэтому для решения этой социальной и политической проблемы необходимо принять среднесрочные меры", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, ослабление курса тенге отмечается с мая. По данным Нацбанка, влияние на казахстанскую валюту оказывает ситуация на внешних рынках, связанная с торговыми конфликтами, ростом запасов нефти и снижением её стоимости.
Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента Казахстана, прошедших 9 июня, набрав более 70% голосов.
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